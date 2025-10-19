|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 19.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kristián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. októbra 2025
Izraelské údery v Pásme Gazy zabili najmenej 15 civilistov
Úrad civilnej ochrany v Pásme Gazy uviedol, že pri sérii izraelských leteckých úderov v nedeľu v regióne zahynulo najmenej 15 ľudí. Úrad sa takto vyjadril v čase, keď sa izraelská ...
Zdieľať
19.10.2025 (SITA.sk) - Úrad civilnej ochrany v Pásme Gazy uviedol, že pri sérii izraelských leteckých úderov v nedeľu v regióne zahynulo najmenej 15 ľudí. Úrad sa takto vyjadril v čase, keď sa izraelská armáda a palestínske militantné hnutie Hamas navzájom obvinili z porušovania prímeria.
Hovorca civilnej ochrany Mahmúd Basál uviedol, že desať ľudí bolo zabitých, keď izraelské útoky zasiahli civilistov v strednej časti Pásma Gazy. Žena a dve deti zomreli, keď útok dronu zasiahol stan s vysídlenými osobami pri meste Chán Júnis na juhu regiónu, a dvaja ľudia prišli o život v meste Džabalíja na severe Pásma Gazy.
Izraelská armáda pre agentúru AFP uviedla, že správy o obetiach preveruje.
Zdroj: SITA.sk - Izraelské údery v Pásme Gazy zabili najmenej 15 civilistov © SITA Všetky práva vyhradené.
Hovorca civilnej ochrany Mahmúd Basál uviedol, že desať ľudí bolo zabitých, keď izraelské útoky zasiahli civilistov v strednej časti Pásma Gazy. Žena a dve deti zomreli, keď útok dronu zasiahol stan s vysídlenými osobami pri meste Chán Júnis na juhu regiónu, a dvaja ľudia prišli o život v meste Džabalíja na severe Pásma Gazy.
Izraelská armáda pre agentúru AFP uviedla, že správy o obetiach preveruje.
Zdroj: SITA.sk - Izraelské údery v Pásme Gazy zabili najmenej 15 civilistov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Demonštranti v Prahe protestovali proti obsadeniu ministerstva životného prostredia stranou Motoristi
Demonštranti v Prahe protestovali proti obsadeniu ministerstva životného prostredia stranou Motoristi
<< predchádzajúci článok
Ukrajinská armáda zasiahla ropnú rafinériu v ruskej Samarskej oblasti
Ukrajinská armáda zasiahla ropnú rafinériu v ruskej Samarskej oblasti