 24hod.sk    Zo zahraničia

19. októbra 2025

Izraelské údery v Pásme Gazy zabili najmenej 15 civilistov


Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt Obete Pásmo Gazy

Úrad civilnej ochrany v Pásme Gazy uviedol, že pri sérii izraelských leteckých úderov v nedeľu v regióne zahynulo najmenej 15 ľudí. Úrad sa takto vyjadril v čase, keď sa izraelská ...



israel_palestinians_gaza_64558 676x451 19.10.2025 (SITA.sk) - Úrad civilnej ochrany v Pásme Gazy uviedol, že pri sérii izraelských leteckých úderov v nedeľu v regióne zahynulo najmenej 15 ľudí. Úrad sa takto vyjadril v čase, keď sa izraelská armáda a palestínske militantné hnutie Hamas navzájom obvinili z porušovania prímeria.


Hovorca civilnej ochrany Mahmúd Basál uviedol, že desať ľudí bolo zabitých, keď izraelské útoky zasiahli civilistov v strednej časti Pásma Gazy. Žena a dve deti zomreli, keď útok dronu zasiahol stan s vysídlenými osobami pri meste Chán Júnis na juhu regiónu, a dvaja ľudia prišli o život v meste Džabalíja na severe Pásma Gazy.

Izraelská armáda pre agentúru AFP uviedla, že správy o obetiach preveruje.


Zdroj: SITA.sk - Izraelské údery v Pásme Gazy zabili najmenej 15 civilistov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt Obete Pásmo Gazy
