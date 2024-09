Deň bez áut ukončil úspešný Európsky týždeň mobility, výsledky národnej súťaže vyhlásia v októbri

Čo je Európsky týždeň mobility?

V Púchove počas víkendu MHD zdarma

23.9.2024 (SITA.sk) - Dňom bez áut, ktorý sa konal 22. septembra, vyvrcholil Európsky týždeň mobility (ETM) . Počas tohto týždňa samosprávy a inštitúcie demonštrovali, ako je možné realizovať mestskú mobilitu šetrnejšie k životnému prostrediu. Európsky týždeň mobility je každoročná celoeurópska kampaň za udržateľnú mestskú mobilitu, ktorá sa koná od 16. do 22. septembra. Témou tohto ročníka bola "Verejný priestor pre všetkých," ktorá sa sústreďovala na zlepšenie kvality života v mestách a podporu infraštruktúry zameranej na ľudí.Posledný deň kampane, známy ako Deň bez áut, ponúkol obyvateľom miest možnosť zažiť verejný priestor inak. V niektorých mestách boli ulice uzavreté pre automobilovú dopravu a premenené na jarmočné alebo koncertné miesta, športoviská, či kaviarničky pod otvorenou oblohou.Na Slovensku sa do kampane tento rok zapojilo viac ako 100 subjektov, vrátane 67 samospráv a 42 inštitúcií. Miestni obyvatelia a zamestnanci vymenili autá za bicykle, rodičia sprevádzali deti na ceste do školy, a niektoré samosprávy uzavreli ulice pre dopravu, sprístupňujúc ich chodcom a cyklistom.Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Juraj Moravčík navštívil Púchov, kde s primátorkou Katarínou Henekovou zhodnotil aktivity mesta v rámci ETM.V Púchove napríklad sprístupnili mestskú hromadnú dopravu zdarma počas víkendu, aby občania uprednostnili verejnú dopravu a prispeli tak k ochrane životného prostredia. SAŽP koordinuje celú slovenskú kampaň ETM a po jej skončení organizuje národnú súťaž o Cenu ETM pre zapojené samosprávy a inštitúcie.„Cieľom je vyzdvihnúť a verejne oceniť kraje, mestá, obce a organizácie, ktoré sa do kampane zapojili. Chceme ich takto odmeniť za to, že vytvárajú podmienky pre udržateľnú mobilitu a lepšie životné prostredie. Rovnako inšpirujú ostatné samosprávy, aby sa vybrali cestou čistej mobility," uviedol Moravčík.Výsledky národnej súťaže budú vyhlásené 22. októbra v Banskej Bystrici.