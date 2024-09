Zelenskyj predstavil plán víťazstva, najbližšie mesiace budú podľa neho rozhodujúce

23.9.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že niekoľko nasledujúcich mesiacov vo vojne Ruska proti Ukrajine bude kritických, a preto podľa neho netreba strácať čas. Ukrajinský líder to povedal na odovzdávaní ocenení americkej Akadémie úspechu.„Nemáme veľa času. Najbližšie mesiace budú rozhodujúce. Pred nami v tejto vojne - vojne Ruska proti Ukrajine a vám všetkým, pretože toto je vojna Ruska proti samotnej slobode - máme málo času na to, aby sme definovali, aký bude výsledok. A my ho musíme definovať, nie Rusko, nie ich prekliati spojenci... Musíme byť rýchlejší, aby sme nestratili ďalšie desaťročia,“ povedal Zelenskyj podľa webu svojej kancelárie.Zelenskyj tiež pripomenul tzv. plán víťazstva, ktorý predstavil Spojeným štátom. „Tento plán predstavujem Amerike - predovšetkým prezidentovi Bidenovi, Kongresu a obom prezidentským kandidátom - Kamale Harris a Donaldovi Trumpovi - a všetkým našim globálnym spojencom. A verím, že toto musí byť náš spoločný úspech - víťazstvo za slobodu, bez kompromisov na úkor slobody,“ skonštatoval Zelenskyj.