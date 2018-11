Deň bez dlhov sa na Slovensku a v ČR uskutoční 15. novembra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. novembra (TASR) - Každoročný Deň bez dlhov sa toho roku opäť koná v Českej republike a na Slovensku 15. novembra. Organizátorom celého projektu je spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov.Spoločnosť KRUK znovu nadviazala spoluprácu so starostami piatich slovenských obcí s vysokým podielom zadlžených obyvateľov. V obciach Prešovského, Banskobystrického a Košického kraja sa v stredu (14.11.), vo štvrtok (15.11.) a v stredu 28. novembra otvoria kontaktné miesta, na ktorých sa môžu ľudia zápasiaci so splácaním dlhov zdarma poradiť s odborníkmi, ako riešiť náročnú finančnú situáciu.V priebehu novembra tiež prebehne školenie terénnych sociálnych pracovníkov neziskovej organizácie Človek v ohrození na tému finančnej gramotnosti a zmien v legislatíve týkajúcej sa oddlženia ich klientov. Medzi partnerov Dňa bez dlhov patrí Asociácia slovenských inkasných spoločností a spoločnosť LogiCall Slovensko.Medzinárodný Deň bez dlhov začala spoločnosť organizovať už pred desiatimi rokmi v Poľsku. Postupne sa rozšíril i do Rumunska, Českej republiky a na Slovensko. Na Slovensku sa podujatie koná už šiestykrát.zdôrazňuje Jana Žaludová, hovorkyňa spoločnosti KRUK.