V okrese Senica starostovia obhájili post, neuspel iba primátor Senice

Ilustračná snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Senica 12. novembra (TASR) – V obciach a mestách okresu Senica dominovali v sobotňajších (10. 11.) komunálnych voľbách staronoví starostovia a primátor mesta Šaštín-Stráže. Z 29 obcí a dvoch miest nastali zmeny iba v okresnom meste Senica a v piatich obciach, v ktorých nekandidovali súčasní starostovia.V 11 obciach okresu nemali úradujúci starostovia ani jedného súpera. V ďalších 13 sa proti súčasnému starostovi postavili protikandidáti, ale vo všetkých prípadoch sa z volebného víťazstva tešil aktuálny starosta. Podobne aj v meste Šaštín-Stráže, kde zvíťazil úradujúci primátor Jaroslav Suchánek.V jednej z najväčších obcí na Slovensku v Borskom Mikuláši nekandidoval dosluhujúci starosta Vladimír Bízek. Na jeho miesto nastúpi Róbert Macek, ktorý dostal spomedzi piatich kandidátov 50,18 percenta hlasov zúčastnených voličov.V Kuklove a Štefanove skončili po 28 rokoch Štefan Šimkovič a Rudolf Polák. V Kuklove sa uchádzala o post starostu štvorica kandidátov. Najúspešnejším z nich sa stal nezávislý kandidát Dušan Hric so ziskom 52,85 percenta hlasov voličov, ktorí prišli v obci k urnám odovzdať svoj hlas. O miesto starostu v Štefanove prejavilo v obci záujem päť kandidátov, z ktorých sa víťazom stal František Chudý (SaS, OĽaNO) so ziskom 36,37 percenta hlasov zúčastnených voličov.V obci Sekule skončila po piatich volebných obdobiach Pavla Maxianová, ktorú nahradil nezávislý kandidát Adrian Krajčír. Vo voľbách získal 62,81 percenta hlasov a jednoznačne porazil ďalších piatich kandidátov.Zmena nastala aj v obci Smolinské, kde po troch volebných obdobiach nekandidoval Peter Betták, ktorého nahradí nezávislý kandidát Vladimír Smolinský. V súboji troch kandidátov získal 51,24 percenta hlasov.Zmena po priamom súboji nastala iba na poste primátora okresného mesta Senica. Novým primátorom sa stal Martin Džačovský, ktorý bol doteraz poslancom v mestskom zastupiteľstve, so ziskom 2109 hlasov. Druhý skončil ďalší poslanec mestského zastupiteľstva Peter Hutta s 1376 hlasmi. Tretia priečka patrila dosluhujúcemu primátorovi Branislavovi Grimmovi so ziskom 1364 hlasov.