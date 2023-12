Deň boja proti korupcii si pripomíname v čase, keď chcú zrušiť inštitúciu, ktorá je na boj s ňou špecializovaná

9.12.2023 (SITA.sk) - Medzinárodný deň boja proti korupcii si, paradoxne, pripomíname v čase, keď parlament prerokúva návrh na zrušenie inštitúcie, ktorá je práve na boj s korupciou špecializovaná.Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti narážajúc na vládny návrh na zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry.„K demokracii patrí aj striedanie vlád, nemala by k nej však patriť zmena základných hodnôt, na ktorých sú demokracie založené. Som presvedčená, že vždy si budeme priať žiť v slušnej a férovej spoločnosti – teda v spoločnosti, ktorá aj boj proti korupcii bude považovať za prioritu,“ zdôraznila prezidentka.Deviaty december je Medzinárodným dňom boja proti korupcii. V tento deň v roku 2005 vstúpil do účinnosti Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii.Tento deň poukazuje na nevyhnutnosť zaoberať sa problematikou korupcie a jej potláčaním na všetkých úrovniach. Zároveň ide o znak toho, že časť sveta si uvedomuje ničivý vplyv korupcie na životy ďalších miliónov ľudí.