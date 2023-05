Deň Európy je pripomienkou na Schumanovu deklaráciu z 9. mája 1950

Obyvatelia Európskej únie (EÚ) vrátane Slovenska si už tradične 9. mája v rámci Dňa Európy pripomenú zrodenie zjednotenej Európy, ktoré symbolizuje aj motto Únie "Zjednotení v rozmanitosti".





Deň Európy je pripomienkou na 9. máj 1950, keď francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman položil historickým prejavom základy európskej integrácie. Vo svojom vystúpení navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi. Súčasne vyzval Francúzsko, Nemecko i ďalšie európske štáty, aby združili úsilie pri spoločnej ťažbe uhlia a výrobe ocele, keď navrhol vytvoriť Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO)."Svetový mier nemožno zachovať bez toho, aby sme nevyvinuli tvorivé úsilie úmerné nebezpečenstvám, ktoré ho ohrozujú," vyhlásil Schuman v prejave, ktorý vošiel do histórie ako Schumanova deklarácia. Tento dokument sa považuje za "rodný list" EÚ.Zmluvu o založení ESUO podpísali 18. apríla 1951 v Paríži Francúzsko, Nemecká spolková republika, Taliansko, Belgicko, Holandsko a Luxembursko. Vzniklo prvé z celého radu európskych spoločenstiev, ktoré sa postupne pretransformovali do Európskej únie.Za oficiálny Deň Európy bol 9. máj vyhlásený v roku 1985 na vrcholnej schôdzke predstaviteľov EÚ v Miláne.

Európska únia je v súčasnosti spoločenstvom 27 demokratických štátov. Je priestorom zdieľania spoločných hodnôt, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou európskeho spôsobu života. Únia neustále rieši aj nové výzvy a krízy.Pomáhala napríklad členským krajinám zmierňovať dopady celosvetovej pandémie koronavírusu avobdobí vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine je tiež pilierom bezpečnosti Európanov.



Na Slovensku sa oslavy pripomínajúce vznik EÚ začali už v piatok 5. mája v Košiciach v Kine Úsmev. Lajtmotívom tohtoročných osláv je demokracia v praxi, ktorú Európsky parlament zosobňuje už vyše 70 rokov. Podujatia v rámci Dňa Európy budú pokračovať aj v utorok 9. mája v bratislavskej Starej tržnici.





Zdroj: www.partnerskadohoda.gov.sk/; www.europarl.europa.eu/slovakia/sk