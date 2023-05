Šéfka komisie Ursula von der Leyen pricestovala do Kyjeva za ukrajinským prezidentom

Deň Európy na Ukrajine



Good to be back in Kyiv.

Where the values we hold dear are defended everyday.



So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe.



I welcome President @ZelenskyyUa's decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq



— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2023

Víťazstvo si pripomína aj Rusko

9.5.2023 (SITA.sk) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen pricestovala do Kyjeva, aby si spoločne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským pripomenula Deň Európy. Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na jej konto na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.„Je dobré byť naspäť v Kyjeve, kde denne bránia hodnoty, ktoré sú nám drahé, takže je to vhodné miesto na oslavu Dňa Európy,“ napísala Von der Leyen a dodala, že ju teší rozhodnutie prezidenta Zelenského spraviť z 9. mája Deň Európy aj na Ukrajine.Ukrajinský prezident v pondelok zákonodarcom predložil návrh zákona, v ktorom navrhol presunúť oslavy Dňa víťazstva v druhej svetovej vojne o deň skôr, na 8. mája, pričom dodal, že 9. máj by sa na Ukrajine odteraz oslavoval ako Deň Európy.Podobne ako Rusko, aj Ukrajina si víťazstvo nad nacistami tradične pripomína 9. mája, tento dátum sa však čoraz viac spája s prehliadkou v Moskve, ktorú Kremeľ využíva na demonštráciu svojej vojenskej sily.Európska únia si zase 9. mája pripomína výročie Schumanovej deklarácie , ktorá bola začiatkom budovania Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ, predchodcu EÚ, s cieľom predísť vojnám medzi európskymi národmi.