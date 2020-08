Deň narcisov sa presunul do online priestoru, prezidentka Čaputová vyzýva na dôležitú pomoc

Dôležitá pomoc zo zbierky

Nádorové ochorenia postihujú viac ženy

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.8.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová v súvislosti so zbierkou ku Dňu narcisov pripomína, že na boj proti rakovine sa dá prispieť aj v online priestore. Hlava štátu o tom informuje na sociálnej sieti. Tohoročná zbierka sa začala 31. júla a potrvá do 14. augusta.Vzhľadom na situáciu s pandémiou koronavírusu sa tohtoročná zbierka nemohla konať v uliciach miest, ako je to každoročne zvykom.„Mnohí z vás majú vo svojom okruhu ľudí, ktorí trpia onkologickým ochorením. Pomocou zbierky na Deň narcisov poskytuje Liga proti rakovine týmto pacientom a ich rodinám dôležitú pomoc,“ uviedla prezidentka s tým, že peniaze zo zbierky poputujú na pomoc zdravotníckym zariadeniam, nemocniciam, občianskym združeniam, ale aj na výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.Do zbierky je možné prispieť na stránke www.dennarcisov.sk Slovensko podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií eviduje viac ako 226-tisíc pacientov s nádorovými ochoreniami. Predpokladaný počet nových prípadov v tomto roku je približne 40-tisíc, odhaduje to Národný onkologický inštitút.Medzi najrizikovejšie diagnózy patrí zhubný nádor hrubého čreva, a to rovnako u mužov ako aj u žien. Najčastejšou diagnózou u žien je karcinóm prsníka, nasleduje kolorektálny karcinóm a karcinóm maternice. U mužov je najčastejší kolorektálny karcinóm, nasleduje zhubný nádor pľúc a prostaty. Nádorové ochorenia postihujú viac ženy ako mužov.