Maďarské strany spájajú sily. Most-Híd, SMK a Spolupatričnosť vytvoria jeden subjekt

Historický okamih zjednotenia

Maďarské strany sa nedostali do parlamentu

7.8.2020 (Webnoviny.sk) - Strana Maďarskej komunity (SMK) Most-Híd a hnutie Spolupatričnosť založia spoločnú maďarskú politickú stranu. V sídle SMK v Bratislave to médiám na tlačovej konferencii povedal predseda strany Krisztián Forró. Líder Mostu-Híd László Sólymos priblížil, že všetky tri politické subjekty podpíšu 20. augusta v Komárne deklaráciu o vytvorení spoločnej strany.„Je to historický okamih, vďaka ktorému sa maďarská komunita zjednotí. Všetky tri zúčastnené strany vytvoria pracovné skupiny, ktoré budú mať na starosti tvorbu spoločného programu i zabezpečenie technických parametrov strany,“ uviedol Forró. Sólymos zdôraznil, že spoločná strana bude založená na princípe demokracie, proeurópskej orientácii a na silnom zastúpení maďarskej a iných menšín na Slovensku.Predseda hnutia Spolupatričnosť Szabolcs Mózes na tlačovej konferencii vysvetlil, že v „kritických témach“, ktoré sa strán bytostne týkajú, ako je napríklad využitie európskych zdrojov, vytvoria určité pracovné skupiny. „Aby južné Slovensko nebolo v tejto veci diskriminované,“ dodal.Do Národnej rady SR (NR SR) sa na základe výsledkov februárových parlamentných volieb nedostala ani jedna politická strana reprezentujúca maďarskú menšinu. Most-Híd, ktorý v minulom volebnom období tvoril vládnu koalíciu so stranami Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Slovenská národná strana (SNS), získal vo voľbách 2,05 percenta hlasov.SMK, hnutie Spolupatričnosť a Maďarské fórum kandidovali na spoločnej kandidátke volebnej strany Maďarská komunitná spolupatričnosť a vo voľbách im svoj hlas odovzdalo 3,91 percenta voličov.