Deň otvorených dverí dopravného podniku v Žiline

Žilina 15. septembra (TASR) – Možnosť spoznať všetko, čo súvisí s poskytovaním služieb mestskej hromadnej dopravy (MHD) a zažiť to, čo nie je možné počas bežnej prevádzky ponúka sobotný Deň otvorených dverí Dopravného podniku mesta Žilina (DPMŽ).Ako informoval DPMŽ na svojej webovej stránke, každý návštevník si bude môcť detailne pozrieť všetky druhy vozidiel mestskej hromadnej dopravy nového modernizovaného vozidlového parku - nízkopodlažné dieselové a hybridné autobusy a trolejbusy. V rámci prezentácie vozidiel bude sprístupnené aj sedadlo vodiča, návštevníci sa budú môcť vžiť do jeho práce. Zároveň bude možné si pozrieť aj priestory pre kontrolu a údržbu trolejbusov."Tohtoročným spestrením programu bude výstava historických autobusov, ktorými sa budú môcť návštevníci aj odviesť cez centrum mesta počas historických jázd. Súčasťou programu bude už tradične prejazd vozidla s cestujúcimi cez umývaciu linku," informuje mestský dopravný podnik.Na dni otvorených dverí sa zúčastnia aj policajti Mestskej polície Žilina, prichystajú vlastný infostánok so zameraním na dopravno-preventívne aktivity. Pracovníci z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska priblížia život nevidiacich prostredníctvom prezentácií kompenzačných a optických pomôcok pre zrakovo postihnuté osoby. Pre deti bude pripravený program pod vedením animátorov z centra voľného času.Deň otvorených dverí sa začne v sobotu o 13.00 h v priestoroch trolejbusového depa na Kvačalovej ulici v Žiline.