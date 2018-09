Niektoré britské agroprodukty nebudú konkurencieschopné

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 15. septembra (TASR) - Niektoré britské potravinárske produkty, vrátane hovädzieho a jahňacieho mäsa, by v prípade brexitu bez dohody doslova cez noc prestali byť "konkurencieschopné" na zahraničných trhoch. Uviedli to tento týždeň zástupcovia ostrovného potravinárskeho priemyslu.Odchod Británie z Európskej únie (EÚ) bez dohody by totiž viedol k zavedeniu ciel podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO). A clá na niektoré poľnohospodárske produkty by mohli dosiahnuť 50 % aj viac, upozornila Sarah Bakerová z Rady pre rozvoj poľnohospodárstva a záhradníctva.Spojené kráľovstvo má opustiť Európsku úniu 29. marca 2019. Obe strany však stále nedosiahli úplnú dohodu o podmienkach jeho odchodu. V britskej vládnej Konzervatívnej strane pritom panuje hlboký rozkol v otázke plánu brexitu, ktorý im počas leta predložila premiérka Theresa Mayová. Takzvaný plán z Chequers predpokladá, že Británia opustí jednotný trh, ale bude pokračovať vo voľnom obchode s EÚ v oblasti tovarov a agroproduktov, najmä potravín, prostredníctvom colnej dohody a spoločných pravidiel.Stúpenci tvrdej línie však argumentujú, že takáto dohoda udrží Britániu príliš tesne spojenú s blokom. Niektorí konzervatívni zákonodarcovia sú pripravení hlasovať proti Mayovej návrhu a špekuluje sa aj o pokuse o jej výmenu.Výrobcovia potravín by tak v prípade zlyhania rokovaní a následného brexitu bez dohody mohli čeliť vysokým clám. "Poľnohospodárstvo je pravdepodobne najsilnejšie chráneným sektorom, a preto clá nad 50 % nie sú nezvyčajné (podľa podmienok WTO)," povedala Bakerová. Produkcia hovädzieho a jahňacieho mäsa, ako aj zemiakov na výsadbu by cez noc prestali byť konkurencieschopné, dodala.To by obzvlášť tvrdo zasiahlo Škótsko, kde má poľnohospodárstvo väčší podiel na výkone ekonomiky než v Spojenom kráľovstve ako celku.Aj iné výrobky budú potrebovať čas na vytvorenie silnej pozície mimo Európy, ktorá je kľúčovým trhom pre Britániu, upozornili ďalší odborníci.Britskí producenti majú ambície preniknúť na trhy mimo Európy, ale v súčasnosti je Európa pre nich kľúčová, zdôraznil James Withers, riaditeľ spoločnosti Scotland Food & Drink.Prívrženci brexitu tvrdia, že po odchode z EÚ bude môcť Británia uzatvárať vlastné a lepšie obchodné dohody s Európou aj s krajinami mimo nej, a zároveň sa zbaví podľa ich slov nepríjemnej bruselskej regulácie.Steve Baker, bývalý štátny tajomník ministerstva pre brexit, ktorý v júli rezignoval na svoj post po zverejnení Mayovej návrhu z Chequers, vyhlásil, že premiérka by mala v marci požiadať o dohodu o voľnom obchode podľa podmienok, ktoré predložil predseda Európskej rady Donald Tusk.