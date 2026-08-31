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31. augusta 2026
Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci mal historicky najvyššiu účasť, návštevníkov čakal pestrý program – VIDEO, FOTO
Verejnosť čakali aj statické ukážky limuzíny Pullman, sprievodnej motorky a policajného auta. Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci zaznamenal historicky najvyššiu účasť, prilákal ...
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31.8.2026 (SITA.sk) - Verejnosť čakali aj statické ukážky limuzíny Pullman, sprievodnej motorky a policajného auta.
Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci zaznamenal historicky najvyššiu účasť, prilákal rekordných 13-tisíc návštevníkov. Tí si v nedeľu 30. augusta prišli pozrieť priestory Prezidentského paláca v Bratislave, tradičné podujatie osobne otvoril prezident Peter Pellegrini.
Na prednom nádvorí Prezidentského paláca tiež vykonal prehliadku Čestnej stráže hlavy štátu s plnými poctami. V areáli a interiéri paláca sa Pellegrini stretol aj s návštevníkmi DOD, vyjadril potešenie nad tým, že ľudia prišli obdivovať krásu tohto sídla a mohli sa popritom dozvedieť aj o fungovaní prezidentskej kancelárie, jej povinnostiach, organizačnom či odbornom zabezpečení.
„Verejnosť si v Prezidentskom paláci mohla v Hnedom salóne pozrieť originál Ústavy SR z roku 1992 či štátnu pečať SR. Zelený salón bol pripravený tak, aby návštevníci videli tento priestor počas plenárneho rokovania delegácií. Okrem toho boli v Zelenom salóne vystavené všetky druhy a triedy štátnych vyznamenaní, ktoré udeľuje prezident SR pri príležitosti vzniku SR. Vo Veľkej sále sa návštevníci mohli odfotiť za rečníckym pultom prezidenta SR a fotografiu si mali možnosť urobiť v Prijímacom salóne, kde hlava štátu absolvuje aj tête-à-tête rokovania so zahraničnými štátnikmi i domácimi hosťami. Zlatý salón bol pripravený v štýle oficiálnej večere pre zahraničné návštevy v paláci,” priblížili z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR. Vystavené boli i dary, ktoré prezident SR dostal v rámci svojich zahraničných ciest či výjazdov do slovenských regiónov.
Návštevníkov všetkých vekových kategórií čakal aj pestrý program. Na Hodžovom námestí Slovenský olympijský a športový výbor ponúkol rôzne pohybové aktivity. Návštevníctvo si tiež mohlo vyskúšať skautingové, športové či preventívne zdravotné aktivity, poznalo i zaujímavosti zo sveta techniky, inovácií a železníc.
„Do sídla hlavy štátu zavítali na autogramiádu olympionici Vanesa Hocková, Bruno Mick, Christián Bosman, Miroslava Hockovej a Danka Hrbeková,” uvádza KP SR. Prostredníctvom interaktívnych kvízov predstavil verejnosti svoju činnosť a aktivity aj Medzinárodný vyšehradský fond.
Verejnosť čakali aj statické ukážky limuzíny Pullman, sprievodnej motorky a policajného auta, ktoré zabezpečil Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR. Pre najmenších bol pripravený aj detský kútik.
„Návštevníci sa mohli zastaviť aj v stánkoch Čestnej stráže prezidenta SR či Národných obranných síl. Príslušníci čestnej stráže každú nepárnu hodinu predviedli ,malú výmenuʻ čestného stráženia sídla hlavy štátu a každú párnu hodinu ,veľkú výmenuʻ. Ukázali taktiež svoje zručnosti počas tzv. galaprogramu,” doplnili z prezidentskej kancelárie.
Program v Sale Terrena ponúkol aj výstavu tvorby hendikepovaných umelcov, na prednom nádvorí Prezidentského paláca zas vystúpili folklórne súbory i moderné tanečné štúdio.
Zdroj: SITA.sk - Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci mal historicky najvyššiu účasť, návštevníkov čakal pestrý program – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci zaznamenal historicky najvyššiu účasť, prilákal rekordných 13-tisíc návštevníkov. Tí si v nedeľu 30. augusta prišli pozrieť priestory Prezidentského paláca v Bratislave, tradičné podujatie osobne otvoril prezident Peter Pellegrini.
Návštevníci si prezreli aj štátne vyznamenania
Na prednom nádvorí Prezidentského paláca tiež vykonal prehliadku Čestnej stráže hlavy štátu s plnými poctami. V areáli a interiéri paláca sa Pellegrini stretol aj s návštevníkmi DOD, vyjadril potešenie nad tým, že ľudia prišli obdivovať krásu tohto sídla a mohli sa popritom dozvedieť aj o fungovaní prezidentskej kancelárie, jej povinnostiach, organizačnom či odbornom zabezpečení.
„Verejnosť si v Prezidentskom paláci mohla v Hnedom salóne pozrieť originál Ústavy SR z roku 1992 či štátnu pečať SR. Zelený salón bol pripravený tak, aby návštevníci videli tento priestor počas plenárneho rokovania delegácií. Okrem toho boli v Zelenom salóne vystavené všetky druhy a triedy štátnych vyznamenaní, ktoré udeľuje prezident SR pri príležitosti vzniku SR. Vo Veľkej sále sa návštevníci mohli odfotiť za rečníckym pultom prezidenta SR a fotografiu si mali možnosť urobiť v Prijímacom salóne, kde hlava štátu absolvuje aj tête-à-tête rokovania so zahraničnými štátnikmi i domácimi hosťami. Zlatý salón bol pripravený v štýle oficiálnej večere pre zahraničné návštevy v paláci,” priblížili z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR. Vystavené boli i dary, ktoré prezident SR dostal v rámci svojich zahraničných ciest či výjazdov do slovenských regiónov.
Pestrý program aj autogramiáda
Návštevníkov všetkých vekových kategórií čakal aj pestrý program. Na Hodžovom námestí Slovenský olympijský a športový výbor ponúkol rôzne pohybové aktivity. Návštevníctvo si tiež mohlo vyskúšať skautingové, športové či preventívne zdravotné aktivity, poznalo i zaujímavosti zo sveta techniky, inovácií a železníc.
„Do sídla hlavy štátu zavítali na autogramiádu olympionici Vanesa Hocková, Bruno Mick, Christián Bosman, Miroslava Hockovej a Danka Hrbeková,” uvádza KP SR. Prostredníctvom interaktívnych kvízov predstavil verejnosti svoju činnosť a aktivity aj Medzinárodný vyšehradský fond.
Verejnosť čakali aj statické ukážky limuzíny Pullman, sprievodnej motorky a policajného auta, ktoré zabezpečil Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR. Pre najmenších bol pripravený aj detský kútik.
„Návštevníci sa mohli zastaviť aj v stánkoch Čestnej stráže prezidenta SR či Národných obranných síl. Príslušníci čestnej stráže každú nepárnu hodinu predviedli ,malú výmenuʻ čestného stráženia sídla hlavy štátu a každú párnu hodinu ,veľkú výmenuʻ. Ukázali taktiež svoje zručnosti počas tzv. galaprogramu,” doplnili z prezidentskej kancelárie.
Program v Sale Terrena ponúkol aj výstavu tvorby hendikepovaných umelcov, na prednom nádvorí Prezidentského paláca zas vystúpili folklórne súbory i moderné tanečné štúdio.
Zdroj: SITA.sk - Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci mal historicky najvyššiu účasť, návštevníkov čakal pestrý program – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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