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31. augusta 2026

Tragická dopravná nehoda si vyžiadala život 71-ročného vodiča, v protismere narazil do kamiónu – FOTO


Tagy: Dopravná nehoda Tragická dopravná nehoda

Následkom nárazu skončil nákladiak mimo vozovku. Po čelnej zrážke osobného auta Renault s kamiónom na ceste I. triedy v okrese Galanta utrpel 71-ročný vodič Renaultu zranenia, ktoré nemal šancu ...



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nehoda 1 676x462 31.8.2026 (SITA.sk) - Následkom nárazu skončil nákladiak mimo vozovku.


Po čelnej zrážke osobného auta Renault s kamiónom na ceste I. triedy v okrese Galanta utrpel 71-ročný vodič Renaultu zranenia, ktoré nemal šancu prežiť. Podľa trnavskej krajskej polície išlo osobné auto v smere od Sládkovičova na obec Lúčny Dvor. Z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru a narazil do oprotiidúceho nákladného vozidla. Následkom nárazu skončil nákladiak mimo vozovku.

Vodiča kamiónu podrobili policajti dychovej skúške s negatívnym výsledkom. U druhého bude odobratý biologický materiál za účelom zistenia prítomnosti alkoholu v jeho organizme,“ informovala o tragickej nehode polícia. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody bude ďalej zisťovať. Na miesto bol prizvaný znalec z odboru cestná doprava.


Zdroj: SITA.sk - Tragická dopravná nehoda si vyžiadala život 71-ročného vodiča, v protismere narazil do kamiónu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda Tragická dopravná nehoda
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