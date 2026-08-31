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31. augusta 2026
Tragická dopravná nehoda si vyžiadala život 71-ročného vodiča, v protismere narazil do kamiónu – FOTO
Následkom nárazu skončil nákladiak mimo vozovku. Po čelnej zrážke osobného auta Renault s kamiónom na ceste I. triedy v okrese Galanta utrpel 71-ročný vodič Renaultu zranenia, ktoré nemal šancu ...
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31.8.2026 (SITA.sk) - Následkom nárazu skončil nákladiak mimo vozovku.
Po čelnej zrážke osobného auta Renault s kamiónom na ceste I. triedy v okrese Galanta utrpel 71-ročný vodič Renaultu zranenia, ktoré nemal šancu prežiť. Podľa trnavskej krajskej polície išlo osobné auto v smere od Sládkovičova na obec Lúčny Dvor. Z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru a narazil do oprotiidúceho nákladného vozidla. Následkom nárazu skončil nákladiak mimo vozovku.
„Vodiča kamiónu podrobili policajti dychovej skúške s negatívnym výsledkom. U druhého bude odobratý biologický materiál za účelom zistenia prítomnosti alkoholu v jeho organizme,“ informovala o tragickej nehode polícia. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody bude ďalej zisťovať. Na miesto bol prizvaný znalec z odboru cestná doprava.
Zdroj: SITA.sk - Tragická dopravná nehoda si vyžiadala život 71-ročného vodiča, v protismere narazil do kamiónu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Po čelnej zrážke osobného auta Renault s kamiónom na ceste I. triedy v okrese Galanta utrpel 71-ročný vodič Renaultu zranenia, ktoré nemal šancu prežiť. Podľa trnavskej krajskej polície išlo osobné auto v smere od Sládkovičova na obec Lúčny Dvor. Z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru a narazil do oprotiidúceho nákladného vozidla. Následkom nárazu skončil nákladiak mimo vozovku.
„Vodiča kamiónu podrobili policajti dychovej skúške s negatívnym výsledkom. U druhého bude odobratý biologický materiál za účelom zistenia prítomnosti alkoholu v jeho organizme,“ informovala o tragickej nehode polícia. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody bude ďalej zisťovať. Na miesto bol prizvaný znalec z odboru cestná doprava.
Zdroj: SITA.sk - Tragická dopravná nehoda si vyžiadala život 71-ročného vodiča, v protismere narazil do kamiónu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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