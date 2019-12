Deň po požiari v španielskom závode je priľahlá rieka plná mŕtvych rýb

Požiaru, ktorý vypukol v 11. 12. 2019 v závode na spracovanie priemyselného odpadu v katalánskom meste Montornes del Valles Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 12. decembra (TASR) - Španielska rieka Besos tečúca pri závode na spracovanie priemyselného odpadu ležiacom neďaleko Barcelony, v ktorom v stredu vypukol obrovský požiar, bola o deň neskôr plná uhynutých rýb. Informovala o tom agentúra AFP.uviedla katalánska vodárenská agentúra ACA, ktorá dohliada na vodné zdroje v Katalánsku. Vodárne zároveň na mieste vyhlásili mimoriadny stav, aby boli schopné zasahovať v povodí rieky Besos vlievajúcej sa do Stredozemného mora.Španielska televízia medzičasom odvysielala zábery ľudí zbierajúcich mŕtve kapry a úhory, ako aj ťažko dýchajúcich rýb ležiacich hore bruchami v plytkej vode.uviedla ACA.Zamestnanci vodární odobrali z rieky vzorky vody a sedimentov, aby posúdili rozsah škôd. Vodárne okrem toho uviedli, že k obnove postihnutého úseku rieky dôjde, koľko to potrvá, však už odhadnúť nevedeli.Takmer 30 hasičských tímov privolali v stredu k haseniu obrovského požiaru, ktorý vypukol v závode na spracovanie priemyselného odpadu v katalánskom meste Montornes del Valles približne 15 kilometrov severovýchodne Barcelony. Z plameňov sa do ovzdušia uvoľnili obrovské kúdoly čierneho dymu.Príslušníci regionálnej civilnej ochrany po vypuknutí požiaru oblasť v okolí závodu uzavreli a miestnym obyvateľom odporučili, aby ostali doma a mali zatvorené okná. Varovanie po niekoľkých hodinách stiahli.Environmentálne hnutie Ecologistas en Acción v reakcii na požiar uviedlo, že v minulosti úrady upozorňovalo na hrozbu, akú závod pre oblasť predstavuje. Dodalo, že voda použitá na uhasenie požiaru má vážny dosah na biodiverzitu rieky Besos.