Handlová plánuje v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Handlová 12. decembra (TASR) - Mesto Handlová plánuje budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 14,7 milióna eur. Základný dokument mesta schválili tamojší mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok.Svoje celkové príjmy naplánovalo mesto na 14.700.344 eur, jeho výdavky by mali v budúcom roku dosiahnuť tú istú výšku.načrtol vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu v Handlovej Peter Mendel.Mesto podľa neho nemohlo na strane príjmov počítať s takým výnosom podielovej dane v takej výške ako v minulých obdobiach, pretože očakávaná recesia naznačuje, že výnos nepôjde takým percentom medziročne hore, ako to išlo v minulom období. Radnica počíta len s 2,5-percentným nárastom.podotkol s tým, že mesto má aj zvýšené výdavky v zmysle legislatívnych zmien, či je to zabezpečovanie GDPR alebo mzdové nárasty.doplnil Mendel.Prijatiu rozpočtu predchádzala rozsiahla diskusia, ktorá začala ešte v septembri.vysvetlila primátorka Silvia Grúberová.V havarijnom stave je podľa nej strecha v dome s opatrovateľskou službou na ulici 29. augusta, kde je nutná celková rekonštrukcia.dodala.