Deň pred Oscarmi udeľovali tradičnú Zlatú malinu pre najhorší film, „ocenený“ bol aj Stallone

Ušlo sa aj pre Megan Fox

Škaredý bratranec Oscarov



Zlaté maliny - 44. ročník



prehľad držiteľov filmových anticien



Najhorší film: Macko Puf: Krv a med

Najhorší herec: Jon Voight - Mercy

Najhoršia herečka: Megan Fox - Johnny & Clyde

Najhorší herec vo vedľajšej úlohe: Sylvester Stallone - Expendables 4

Najhoršia herečka vo vedľajšej úlohe: Megan Fox - Expendables 4

Najhorší pár na filmovom plátne: Puf a Prasiatko ako krvilační zabijaci - Macko Puf: Krv a med

Najhoršia réžia: Rhys Frake-Waterfield - Macko Puf: Krv a med

Najhorší scenár: Macko Puf: Krv a med

Najhorší remake, rip-off alebo pokračovanie: Macko Puf: Krv a med



10.3.2024 (SITA.sk) - Zlatú malinu pre najhorší film udelili hororu Macko Puf: Krv a med. Snímka založená na obľúbenej rozprávkovej postavičke dominovala tohtoročnému vyhlasovaniu Zlatých malín za to najhoršie, čo priniesol uplynulý filmový rok, keď jej udelili anticenu v každej z piatich kategórií, v ktorých bola nominovaná.Okrem najhoršieho filmu si počin vyslúžil Zlaté maliny aj za najhoršiu réžiu, najhorší scenár, najhorší pár na filmovom plátne a najhorší remake, rip-off alebo pokračovanie. Informuje o tom portál The Hollywood Reporter.Akčný film Expendables 4 vyniesol Zlaté maliny herečke Megan Fox Sylvesterovi Stallonovi za vedľajšie roly.Fox pritom vyhlásili aj za najhoršiu herečku pre jej účinkovanie v krimitrileri Johnny and Clyde a organizátori poznamenali, že „vyhrať“ v oboch kategóriách je zriedkavý kúsok.K Stallonovmu víťazstvu zase poznamenali, že tohtoročné ocenenie potvrdilo, že je „šampión Zlatých malín všetkých čias“.Za najhoršieho herca vyhlásili Jona Voighta za jeho výkon v akčnom filme Mercy.Lepšie zo 44. ročníka udeľovania Zlatých malín vyšla Fran Drescher, ktorá je prezidentka hereckého združenia SAG-AFTRA.Herečke, ako minulej nominantke, udelili Razzie Redeemer Award „za jej brilantné vedenie hereckého cechu počas dlhotrvajúceho štrajku v roku 2023, ktorý sa skončil veľmi úspešne“.Organizátori Zlatých malín označujú svoje anticeny ako „škaredého bratranca Oscarov“ a upozorňujú nimi na to najhoršie, čo priniesol uplynulý filmový rok. Svojich „víťazov“ tradične vyhlasujú deň pred Oscarmi.