Deň rodičov vedia osláviť aj v práci. Peter a Daniel Paškovci pokračujú v rodinnej tradícii

24.7.2023 (SITA.sk) -Peter Paška pracuje v Safety tíme ako technik bezpečnosti a syn Daniel ako Interim Team líder na oddelení Inbound, čo je pomenovanie pre oddelenie vykládky, resp. príjmu kamiónov. Obaja nastúpili do Amazonu na jeseň 2020, najprv otec Peter a následne syn Daniel. "Myslím, že to bol hlavne môj popud, ktorý ho presvedčil, že je tu fajn a nemá sa tu čoho obávať," rozpomína sa pán Peter. Neplánovane tak rozvinul rodinnú tradíciu. "So synom sme predtým spolu nikdy nepracovali, ale zrejme to máme v rodine, pretože ja som zase v minulosti pracoval vo fakultnej nemocnici v Nových Zámkoch s mojím otcom. A nie je to jediná podobnosť, otec bol tiež bezpečnostný technik," pomenúva zaujímavé paralely pán Peter. Obaja sa kvôli lepšej dostupnosti k práci presťahovali do Galanty a okrem vzájomnej blízkosti považujú za skvelé aj to, že vďaka spoločnej ceste do práce vedia aj ušetriť.V Amazone pracujú každý na inom pracovisku. "Dokonca od apríla tohto roka sme boli na úplne inej zmene, jeden na modrej a druhý na červenej. Čo znamená, že sme sa vôbec nestretávali," vysvetľuje Daniel. Stávalo sa mu však, že v práci niečo potreboval a do vysielačky sa zahlásil ako člen oddelenia Inbound. "No hneď ako som počul, kto sa mi ozval, automaticky som ho oslovoval oco," smeje sa Daniel.Do vratkového centra v Seredi nastúpil každý z nich s inými pracovnými aj životnými skúsenosťami, zhodujú sa však v jednom. "Keď som sem nastúpil, bezpečnostného technika som robil už 13 rokov. A bol som prekvapený z bezpečnostnej úrovne Amazonu. Prvé dva mesiace som chodil s otvorenými ústami a čudoval sa, ako dobre sa to dá všetko nastaviť," hodnotí kvalitu pracovného prostredie otec Peter a syn Daniel dodáva: "Ja nemám až také pracovné skúsenosti, prišiel som sem hneď po vysokej škole. Pre mňa to bolo niečo nové. A bol som, v pozitívnom zmysle slova, dosť prekvapený z toho, ako funguje práca v takomto závode. Nastúpil som počas pandémie a videl som ako fungujú riešenia všetkých s tým súvisiacich obmedzení."A ako na pracovisku vnímajú jeden druhého? "Keď sa zamyslím nad tým porovnaním, tak v práci je určite iný," opisuje svoj pohľad pán Peter. "Doma pomôže, len keď sa mu povie, ale naopak v práci je veľmi iniciatívny. To mi vždy naznačia aj naše konštruktívne pracovné rozhovory, kde riešime ako, alebo čo, vylepšiť,". Daniel to potvrdzuje. "Pracovať s otcom je veľmi zaujímavé, vzhľadom k tomu, že máme dobrý vzťah aj doma. V práci to vnímam rovnako, vážim si ho a vieme viesť aj zaujímavé pracovné debaty," dodáva.V seredskom Amazone, samozrejme, nie sú jedinými pokrvnými príbuznými. "Zaregistroval som tu viacero rodín, aj u nás na vykládke sú napríklad spolu mama a syn. A z toho, čo vieme, funguje sa im spolu dobre," hovorí Daniel. A čo ďalší členovia rodiny Paškovcov, neplánuju rozšíriť Amazon family? "Mám ešte mladšiu dcéru, ale tá má na prácu ešte dosť času, takže sem ju v najbližšej dobe začleniť neplánujeme," usmieva sa Peter Paška.