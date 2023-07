Vojna na Ukrajine je len živnou pôdou pre šírenie strachu, politici podľa analytika vedú voľby do hodnotového sporu

Živná pôda pre šírenie klamstiev

Voľby ako geopolitický spor

24.7.2023 (SITA.sk) - Téma rusko-ukrajinského konfliktu v slovenskom informačnom priestore dominuje a je to tak i v predvolebnej kampani, hovorí riaditeľ Infosecurity.sk Peter Dubóczi. Analytik je toho názoru, že ruská agresia na Ukrajine je kľúčovou témou v predvolebnom čase aj v rámci dezinformačnej scény. Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA.Tejto témy sa chopil prakticky každý, čo je podľa Dubócziho prirodzené vzhľadom na to, že sa nás to bytostne dotýka, keďže brániaca sa Ukrajina je naším susedom a agresorom je štát, ktorý sa podobným osudom vyhráža aj iným štátom vrátane Slovenska.„Dezinformačný ekosystém sa tomuto prirodzene prispôsobil. Tiež potrebujú pozornosť, téma vojny na Ukrajine je pre nich ďalšou živnou pôdou pre šírenie strachu a klamstiev," vysvetľuje. Dodal, že šíriteľmi sú rozličné stránky na sociálnych sieťach, dezinfluenceri, alternatívne weby, ale napríklad aj politici.„Za zmienku stojí aj sociálna sieť Telegram, ktorá sa v poslednom období stala útočiskom pre dezinformácie, proruské naratívy, nenávisť a radikalizáciu. Drvivé množstvo problematického obsahu, s ktorým sa bežný užívateľ stretne na Facebooku alebo tlačovkách politikov, prichádza práve z tohto priestoru," vraví Dubóczi.Podľa analytika bude téma konfliktu na Ukrajine kľúčovou v kontexte volieb, keďže témy týkajúce sa ruskej geopolitiky sú v spoločnosti na Slovensku polarizačné a majú mobilizačný potenciál.„A takto tú situáciu stavajú aj politici, predovšetkým tí antisystémoví či proruskí, ktorí vedome alebo nevedome svojimi aktivitami a rétorikou doviedli tieto voľby do pozície akéhosi hodnotového či geopolitického sporu. Je samozrejme otázkou ako vážne možno brať špecifické predvolebné vyjadrenia politikov, ale práve na pôdoryse vojny na Ukrajine sa ukazuje, že niektorí politici by pravdepodobne boli schopní viesť Slovensko na tzv. maďarskú cestu," vyjadril sa Dubóczi.Je toho názoru, že otáznymi a zraniteľnými sa potom stávajú ako budúca podoba demokracie, tak i zahraničnopolitické ukotvenie Slovenska. „Ak to preženiem, do istej miery to v tomto zmysle môže pripomínať voľby v roku 1998," uzavrel.