Deň solidarity medzi generáciami: pomôžte seniorom prekonať strach z technológií

Seniori majú strach z neznámeho

Naučiť sa nové zručnosti si vyžaduje trpezlivosť

Nezabúdať na bezpečnosť

** štatistické údaje dostupné TU

29.4.2022 (Webnoviny.sk) -Technológie sa stali bežnou súčasťou života, no stále ich nevyužívame celkom naplno. Hoci takmer 90 % domácností na Slovensku má zavedený internet, na spravovanie financií cez internetbanking ho využíva len 58 % Slovákov. Finančná gramotnosť starších ľudí sa s pribúdajúcim vekom rapídne zhoršuje. Pre vekovú kategóriu 60 +, ktorá tvorí zhruba štvrtinu populácie, sú moderné technológie pri nakladaní s financiami doslova iným svetom. Podľa interných dát Poštovej banky až tri štvrtiny ľudí nad 60 rokov preferuje hotovosť pred platbou kartou. "Drvivá väčšina starších ľudí má často rešpekt pred novými technológiami a nedôveruje im. Avšak, množstvo bankových služieb sa v posledných rokoch preklápa aj do online prostredia, čo by mohlo byť pre seniorov, ktorí majú častokrát obmedzenia pohybového aparátu, východiskom pri každodennom spravovaní svojich financií a výrazne im zjednodušiť situáciu. Bez pomoci mladšej generácie, ktorá sa v online prostredí pohybuje bežne, majú malú šancu na úspech," konštatuje hovorkyňa Poštovej banky Lenka Kalafut Lendacká.Jasné a zrozumiteľné vysvetľovanie a postupné oboznamovanie rodičov či starých rodičov s modernými technológiami zmenší ich strach alebo nedôveru. Postupne zistia, že počítač alebo telefón im môžu výrazne zjednodušiť život. Z pohodlia domova si dokážu vybaviť bežnú finančnú agendu ako sú rôzne platby, nastavenie trvalých príkazov, spravovanie sporenia a podobne. Navyše, vďaka internetbankingu či bankovej aplikácii majú o svojich financiách prehľad 24/7 a majú ich pevne pod kontrolou. Pri spoznávaní technologických zariadení a pri vysvetľovaní je ale potrebná aj trpezlivosť, a to na oboch stranách. "Staršia generácia je zvyknutá platiť všetko v hotovosti, držia doma neraz veľké sumy peňazí, čo výrazne zvyšuje riziko okradnutia. Zároveň platí, že s pribúdajúcim vekom sa zhoršujú kognitívne schopnosti, jemná motorika a človek sa učí pomalšie. Je potrebné počítať s tým, že zmeny budú prichádzať len postupne a starší ľudia budú napredovať pomalšie. Pri spoznávaní a práci s technológiami potrebujú starší ľudia pomoc, preto je dôležité aby sme svojich rodičov alebo starých rodičov podporili a pomohli im naučiť sa obsluhovať nové technológie," hovorí Lenka Kalafut Lendacká.Digitálny svet však prináša aj závažné riziká. "Edukácia o výhodách moderných technológií musí ísť ruka v ruke s informovaním o nástrahách pri ich využívaní. Postupy podvodníkov sú čoraz sofistikovanejšie a preto je prevencia veľmi dôležitá. Pokiaľ učíte svojich starých rodičov pohybovať sa v online finančnom prostredí, využite každú príležitosť na upevnenie si pravidiel bezpečného bankovania," radí Lenka Kalafut Lendacká. V rámci nastavenia bezpečných pravidiel je potrebné myslieť aj na zabezpečenie účtu či wi-fi siete. Seniorov treba upozorniť, že heslá by mali obsahovať najmenej osem znakov a kombináciu veľkých a malých písmen či čísel. Používať všade rovnaké heslo nie je bezpečné a pre každý účet by si mali vytvoriť nové heslo. Zásadou je zdôrazniť neprihlasovať sa do internetbankingu bankingu vo verejnej Wi-fi sieti, teda napríklad v nákupných centrách, kaviarňach na letiskách či uliciach. Rovnako je potrebné zdôrazniť, že pred prihlásením sa do svojho účtu by si mali skontrolovať, či je webová adresa zabezpečená, znakom čoho je symbol visiaceho zámku a adresa začínajúca sa https:// a podobne.Ak sú si seniori neistí a boja sa, aby neurobili chybu, osoba, ktorá im jej blízka a ktorej dôverujú, im môže pomôcť dohliadať na ich finančné operácie v elektronickom bankovníctve ako disponent na účte. Skôr tak nadobudnú sebadôveru a budú mať väčšiu odvahu objavovať digitálny svet aj v ďalších oblastiach života. Treba si však uvedomiť, že spoludisponent musí byť skutočne človek, ktorý je dôveryhodný a je potrebné so vyberať rozvážne a zodpovedne.Informačný servis