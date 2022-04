Dobehnite si so Sajfom po 200 eur do novej predajne Intersport

Aké aktivity na vás čakajú počas slávnostného otvorenia?

Nová vlajková predajňa INTERSPORT s rozlohou 1 126 m2 je pripravovaná v spolupráci s americkou značkou NIKE, ktorá ju predurčuje k prístupu k exkluzívnym modelom NIKE," hovorí Dušan Foltán, majiteľ spoločnosti, ktorá ako partner INTERSPORT otvára na Slovensku v poradí už svoju štvrtú športovú predajňu. Nájdete v nej ponuku pre všetky športy – nielen beh, ale aj bike, outdoor, fitness, inline, zimné, letné aj kolektívne športy – jednoducho všetky kategórie, a to od textilu, cez obuv, až po športový "hardware" pre profesionálov aj amatérskych športovcov vo všetkých vekových skupinách. International Corporation, so sídlom vo švajčiarskom Berne, zastrešujúca všetky národné organizácie má zastúpenie v 44 krajinách s 5 400 predajňami. Je lídrom na európskom trhu, a zároveň najväčšou organizáciou športových predajní na svete. Má už viac ako 60-ročnú históriu a na Slovensku prevádzkuje 31 predajní INTERSPORT a 7 požičovní INTERSPORT Rent. V ponuke okrem iných má aj 8 vlastných exkluzívnych športových značiek, ktoré dostanete výlučne len v predajniach INTERSPORT.