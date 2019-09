Deň v NR SR ukončili návrhy na zmeny v zákone o samosprávnych krajoch

Ilustračná snímka Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili siedmy rokovací deň 49. schôdze diskusiou k návrhom na zmeny v zákone o samosprávnych krajoch. Dve novely predložili na rokovanie poslanci SaS. Okrem iného chcú, aby boli poslanci samosprávneho kraja povinní bezodkladne oznámiť úradu samosprávneho kraja skutočnosti, pre ktoré stratili mandát.Debata v pléne bola ku koncu dňa minimálna, v rokovacej sále sedelo len niekoľko zákonodarcov. Počas siedmich dní schôdze už poslanci prerokovali a hlasovali o väčšine zo 150 bodov schváleného programu. Do konca 49. schôdze NR SR ich čaká ešte niekoľko poslaneckých návrhov.V piatok (20. 9.) by mali začať rokovanie diskusiou o novele zákona o náhradnom výživnom. Koaličná strana Smer-SD chce upraviť vymáhanie a výšku náhradného výživného na Slovensku. Jeho vymáhanie by mal na svoje plecia prebrať spolu s rodičom dieťaťa štát. Zmeny v zákone navrhujú aj poslanci zo Sme rodina.Vo štvrtok predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) vyhlásil aj termín voľby kandidátov na ústavných sudcov. Poslanci by mali zvyšných štyroch kandidátov voliť v stredu 25. septembra po hlasovaní o 17.00 h. Vyberať budú zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.