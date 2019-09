Šefčovič si zopakuje rokovania o dodávkach plynu s Moskvou a Kyjevom

Maroš Šefčovič, archívna snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Brusel 19. septembra (TASR) - Štvrtkové kolo trojstranných rokovaní medzi Európskou komisiou (EK), Ruskom a Ukrajinou, zamerané na dlhodobé dodávky plynu do Európy, nebolo posledné počas mandátu súčasnej exekutívy EÚ. Predstavitelia všetkých troch strán zavítajú do Bruselu aj koncom októbra. Uviedol to pre TASR podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič.Slovenský eurokomisár ocenil konštruktívne rokovania, ktorých bol hostiteľom, a na ktorých sa zúčastnili ruský a ukrajinský minister energetiky Alexander Novak, respektíve Olexij Oržeľ. Na podujatí boli aj najvyšší predstavitelia spoločností Gazprom a Neftohaz, pričom ukrajinská strana prišla už aj so šéfom novovznikajúcej spoločnosti LLC, ktorá vznikne ako výsledok(rozdelenia energetického monopolu Neftohazu), a ktorá bude mať na starosti tranzit ruského plynu cez Ukrajinu do Európy.opísal situáciu Šefčovič. Privítal tiež, že do ukrajinskej delegácie bola začlenená aj šéfka nezávislého regulátora energetického trhu na Ukrajine Oxana Krivenková, ktorá ruskej strane vysvetlila, ako bude postupovať pri stanovovaní taríf na prepravu ruského plynu.Šefčovič dodal, že všetky strany súhlasia s tým, že rozhodnutie o budúcom kontrakte bude závisieť od toho, ako sa podarí nájsť vyvážený prístup k objemom prepravovaného plynu, prepravným poplatkom a aj to, či Kyjev bude nakupovať ruský plyn pre potreby ukrajinských zákazníkov a nebude sa zameriavať len na iné trhy.vysvetlil podpredseda EK. Súčasná zmluva medzi ruským Gazpromom a ukrajinským Neftohazom vyprší 31. decembra.Komisia v januári tohto roku predložila návrh v súlade s pravidlami európskej energetickej politiky, podľa ktorého by nová dohoda na prepravu plynu mala platiť najmenej desať rokov, pričom Brusel chcel prepravné kapacity vo výške 60 miliárd kubických metrov (m3) plynu ročne s dodatočnou flexibilitou 30 miliárd m3.Šefčovič priznal, že tento jeho návrh je stálea ukrajinská strana ho veľmi podporuje, hoci Kyjev by si želal čo najdlhšie zazmluvnené obdobie. Spresnil, že ruská strana zas hovorí, že každý z uvedených parametrov bude závisieť od ďalších rokovaní o objemoch a prepravných tarifách.skonštatoval. Priznal, že Kyjev príjemne prekvapil konštruktívnym prístupom, veľkými reformnými krokmi a prispôsobením svojho prepravného systému na európske normy.vysvetlil.Rokovania v Bruseli rovnako potvrdili aj skutočnosť, že EÚ sa nemusí tejto zimy obávať výpadkov v dodávkach plynu. Šefčovič spresnil, že všetky zásobníky, ktoré v Únii máme, sú naplnené na 96 % a aj ukrajinská strana koná tohto roku zodpovedne a má vo svojich zásobníkoch takmer 20 miliárd m3 plynu, čo je o štyri miliardy viac ako pred rokom.uviedol na záver.(spravodajca TASR Jaromír Novak)