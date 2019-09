Deň väzenskej a justičnej stráže oslávia 28. septembra v Piešťanoch

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 16. septembra (TASR) - Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) organizuje pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva Deň väzenskej a justičnej stráže. Širokú verejnosť privíta v sobotu 28. septembra na letisku v Piešťanoch, kde pripravilo viacero akcií. Akciu, ktorá potrvá do večerných hodín, otvorí generálny riaditeľ ZVJS Milan Ivan.TASR o tom v pondelok informovala riaditeľka komunikačného odboru GR ZVJS Katarína Nováková. Návštevníci budú môcť absolvovať kurz sebaobrany pod vedením koordinátorov zboru pre sebaobranu, môžu si pozrieť zbrane, vyskúšať si ich rozoberanie a skladanie či absolvovať streľbu z československého samopalu vzor 58 cvičnými nábojmi v prítomnosti inštruktorov.Záujemcovia budú mať možnosť previezť sa v eskortných autách so zapnutými majákmi, pozrieť si Vojenské historické múzeum, historickú a aktuálnu výstroj príslušníkov ZVJS či umiestniť sa do repliky väzenia-cely. Súčasťou podujatia budú aj vystúpenia viacerých hudobných skupín.V súčasnosti má ZVJS 4740 príslušníkov a 733 zamestnancov. Strážia 18 väzenských ústavov a väzenskej nemocnici v Trenčíne.dodala Nováková.