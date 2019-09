Do druhého kola prezidentských volieb postúpia nováčikovia v politike

Tuniský prezidentský kandidát Abdal Fattáh Múrú hlasuje v 1. kole prezidentských volieb v Tunise 15. septembra 2019. V Tunisku sa v nedeľu dopoludnia začali druhé slobodné prezidentské voľby od tzv. arabskej jari z roku 2011. O priazeň približne siedmich miliónov voličov sa uchádza 26 kandidátov, výsledky sú podľa pozorovateľov úplne otvorené a očakáva sa tak neskoršie druhé kolo hlasovania. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tunis 16. septembra (TASR) - Nezávislý odborník na ústavné právo Kajs Saíd by sa mohol stať víťazom prvého kola prezidentských volieb, ktoré sa v Tunisku konali v nedeľu. Vyplýva to z predbežných čiastkových výsledkov sčítania hlasov. Konečné oficiálne výsledky budú známe najneskôr v utorok.Podľa agentúry AFP získal Kajs Saíd 19 percent hlasov. Na druhom mieste je väznený mediálny magnát Nabíl Karawí so 14,9 percentami. Na treťom mieste skončil kandidát Strany obrody (an-Nahda) sympatizujúcej s islamistami Abdal Fattáh Múrú.Politológovia označujú tieto výsledky za nečakané prekvapenie - okrem iného aj pre to, že ide o nováčikov na tuniskej politickej scéne a osobitne Saídovi málokto dával nejakú šancu na úspech.Saíd bol okrem toho relatívne neznámym kandidátom. Voličov zrejme oslovila jeho kampaň, ktorá bola síce z mediálneho hľadiska nenápadná, ale sústredil sa v nej na jednotlivcov. Pre svoje mierne strojené vystupovanie a neprenikavý výraz v tvári dostal prezývku Robocop.Karawího žena po zatvorení volebných miestností prečítala pred sympatizantmi v jeho štábe list, v ktorom Nabíl Karawí označil deň volieb za výnimočný pre demokraciu v krajine a jej dejiny. Vyjadril tiež nádej, že bude čoskoro prepustený z väzenia, aby mohol viesť svoju predvolebnú kampaň za rovnakých podmienok ako jeho súper Kajs Saíd, píše spravodajský portál France Info.Celkove sa o funkciu prezidenta v prvom kole volieb uchádzalo 26 kandidátov. Zverejnenie predbežných oficiálnych výsledkov sa očakáva do utorka. Ak ani jeden z uchádzačov nezíska viac než 50 percent hlasov, prezidentské voľby postúpia do druhého kola, ktoré sa musí konať najneskôr 3. novembra.Ústredná volebná komisia už podľa AFP oznámila, že účasť v prvom kole prezidentských volieb dosiahla 45 percent.Terajšie voľby v Tunisku sú už druhými od tzv. arabskej jari z roku 2011, keď bol zosadený dlhoročný autokrat Zín Ábidín bin Alí. Uvedený odhad výsledkov je v súlade s očakávaniami pozorovateľov, že o víťazovi rozhodne až druhé kolo.Víťaz volieb bude nástupcom prvého demokraticky zvoleného tuniského prezidenta Bádžího Káida Sabsího, ktorý zomrel 25. júla, päť mesiacov pred koncom svojho funkčného obdobia, čo viedlo k posunutiu volieb na skorší termín.