Deň vďakyvzdania. Obyvatelia USA oslávia svoj rodinný sviatok

Washington 27. novembra (TASR) - Americký Deň vďakyvzdania charakterizujú stretnutia členov rodín a s tým spojené cestovanie, slávnosti, tradičné pokrmy - morka, brusnicová omáčka, zemiakové pyré -, vďačnosť za úrodu a v neposlednom rade aj zmysel pre dobročinnosť. Deň vďakyvzdania v USA pripadá na štvrtý novembrový štvrtok: v roku 2019 na 28. novembra.Prezident USA pri príležitosti tohto dňa tradične omilostí moriaka či morku. Prvýkrát oficiálne udelil milosť moriakovi na Deň vďakyvzdania v roku 1989 prezident George H.W. Bush. Dňa 14. novembra 1989 vyhlásil, že "odteraz sa bude morkám udeľovať prezidentská milosť".Väčšinou ide o morky mužského pohlavia - moriakov. Prvá historicky známa samica, ktorá dostala prezidentskú milosť, bola v roku 2002 morka menom Katie. Milosť jej udelil prezident George W. Bush, ktorý sa však - keďže išlo o dovtedy nevídaný fenomén - pri ceremónii až dvakrát pomýlil a nazval samicu morky mužským zámenom "on". O Bushovom lapsuse s morkou písali aj noviny The New York Times.So štvrtým novembrovým štvrtkom sa spája tradičný jedálny lístok: na slávnostnom stole ozdobenom symbolmi jesene nechýbajú pečená morka s plnkou a zemiakové pyré a brusnicová omáčka. Preto má Deň vďakyvzdania prezývku Deň moriek (Turkey day).Práve pečená morka je neodmysliteľne spätá s vďakyvzdaním. Na slávnostných stoloch spravidla nechýba ani pyré zo sladkých zemiakov (batát) a najrozličnejšie zeleninové prílohy.Rodinná večera v Deň vďakyvzdania sa čiastočne podobá na vianočnú večeru na Slovensku. Rodiny sa schádzajú z najrozličnejších kútov krajiny. Dni pred vďakyvzdaním patria cestovateľsky medzi najrušnejšie obdobia roka v USA.Osadníci a miestni Indiáni na jeseň roku 1621 v americkom Plymouthe vzdali vďaku za úrodu a prežitie. Práve ten rok sa považuje za prvý, keď sa konali takéto oslavy. Sviatok sa potom rozšíril a slávili ho jednotlivci, obce i celé štáty v rôznych termínoch.Prezident George Washington vyhlásil v roku 1789 národný Deň vďakyvzdania, avšak jeho návrh narazil na zmiešané reakcie a nie všade ho prijali. Až prezident Abraham Lincoln inicioval v roku 1863 tradíciu sláviť Deň vďakyvzdania na národnej úrovni pravidelne v novembri.