Novelu zákona o športe podporili aj zástupcovia športových zväzov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. novembra (TASR) - Novela zákona o športe má jasnejšie upraviť pravidlá uzatvárania zmlúv. Podľa jedného z predkladateľov, poslanca parlamentu Dušana Tittela (SNS), chcú odstrániť diskrimináciu profesionálnych športovcov v kolektívnych športoch, ktorým zákon prikazuje, že musia byť v pevnom zamestnaneckom pomere.Novelu, ktorá je aktuálne v druhom čítaní a bude o nej rokovať parlament, podporili na stredajšej tlačovej konferencii zástupcovia viacerých športových zväzov.povedal riaditeľ Pro-Hokeja Richard Lintner. Často sa podľa neho stáva, že napriek rozhodnutiu dvoch strán, klubov a hráčov, a vyhodnoteniu ich zväzku ako nie závislej práce môžu byť tieto zväzky spochybňované.skonštatoval Lintner.Podporiť novelu zákona prišli aj prezident zväzu Jaroslav Holeša a ďalší predstavitelia zväzov.Z návrhu novely zákona o športe vyplýva, že profesionálni športovci by mohli mať možnosť rozhodnúť sa, či s klubmi podpíšu zamestnaneckú zmluvu alebo budú svoju činnosť vykonávať ako samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).Predkladatelia návrhu pripomenuli, že športovci doteraz nemohli v kolektívnych športoch vykonávať svoju činnosť ako SZČO.uviedli. Profesionálny športovec by tak mohol na základe novely vykonávať športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo ako SZČO na základe zmluvy podľa Občianskeho či Obchodného zákonníka.Navrhovanou úpravou, ktorá by mohla vstúpiť do platnosti od 1. januára 2020, sa má tiež umožniť športovým organizáciám možnosť regulácie prestupov aj športovcov, ktorí vykonávajú športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie ako SZČO. Novela má mať okrem jednoznačnejších pravidiel pri uzatváraní zmlúv aj pozitívny vplyv na športové organizácie i športovú komunitu.Sú o tom presvedčení aj zástupcovia profesionálnych hokejových, basketbalových, volejbalových i hádzanárskych klubov i ich športových zväzov, ktorí návrhu vyjadrili podporu už pred hlasovaním v pléne.Novela má však i odporcov, odmietavé stanovisko vyjadrili napríklad Únia futbalových profesionálov (ÚFP) a Slovenská asociácia hráčov ľadového hokeja (SIHPA), podľa ktorých právna úprava zhorší pozíciu profesionálnych športovcov v prospech klubov, keďže tie budú presadzovať pre nich výhodnejšiu spoluprácu vo forme SZČO, čo navyše športovcom zhorší vymožiteľnosť ich práv garantovaných existujúcim statusom profesionálneho športovca vykonávajúceho závislú prácu. Upozorňujú tiež na právne nedostatky návrhu.