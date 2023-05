Deň víťazstva nad fašizmom symbolizuje pre Hlas-SD tri hodnoty a Ódor presne spĺňa technokratický imidž (video)

Fašizmus bol zlo

Chýbajúca dôstojnosť





Šéfom úradníckej vlády bude viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor. Uviedla to v nedeľu prezidentka Zuzana Čaputová. Doplnila, že tím úradníckej vlády je už zostavený. K vymenovaniu novej vlády hlava štátu podľa vlastných slov pristúpi nie začiatkom nadchádzajúceho, ale až ďalšieho týždňa. Dôvodom je, že nominanti potrebujú ukončiť svoje záväzky na doterajších pôsobiskách.





8.5.2023 (SITA.sk) - Pondelkové výročie víťazstva nad fašizmom je nutné si pripomenúť nielen pre jeho historický význam, ale aj preto, lebo má veľa podobenstiev s dnešnou politickou situáciou na Slovensku. Ako ďalej uviedol predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini na pondelkovej tlačovej besede, 8. máj pre stranu symbolizuje tri základné hodnoty - úctu, dôstojnosť a súdržnosť.„Úcta patrí všetkým tým, ktorí bojovali za našu slobodu a zasvätili svoj boj v boji proti fašizmu. Hovorím však aj o úcte k historickým faktom - sme svedkami prekrúcania a snahy bagatelizovať veci, ktoré sa vtedy diali. Fašizmus bol zlo, zlom bude a zlom aj zostane," tvrdí Pellegrini.Zároveň odmieta, aby sa pondelkový sviatok stal pretekmi v nedôstojnosti. Taktiež sa nevie zmieriť s tým, že tento rok vydalo ministerstvo vnútra pokyn, ktorým prikázalo všetky oslavy na pietnych miestach uskutočniť tzv. tichým spôsobom - bez znenia hymny či bez vojenských pôct a čestnej stráže.„Dôstojnosť opäť chýba aj slovenskej politike. Stačí si pozrieť rokovanie Národnej rady SR a vyjadrenia politikov," dodal predseda Hlasu-SD. Treťou základnou hodnotou je súdržnosť, ktorá podľa Pellegriniho pomohla Slovensku zbaviť sa „fašistickej pliagy", zjednotiť sa a vybojovať pre všetkých slobodu.„Súdržnosť dnes na Slovensku absolútne chýba. Nikdy do budúcna nedosiahneme nič, ak sa opäť nezjednotíme a nebudeme súdržní," myslí si Pellegrini.Viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor presne spĺňa predstavu, ako by mal vyzerať úradnícky premiér či premiér vlády odborníkov bez politického zafarbenia, uviedol tiež Pellegrini.„Presne spĺňa technokratický imidž - nie je to politik, ale čistý odborník, ktorý vnesie do riadenia len čisté argumenty a odbornosť namiesto emócií," povedal.