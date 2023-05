Vymenovanie úradníckej vlády už bolo nevyhnutným riešením, tvrdí Naď a nástupcom bude človek z jeho najvyššieho tímu

Záruka kontinuity

Cena útechy





Predseda vlády Eduard Heger požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o odobratie poverenia viesť vládu SR. Uviedol to v nedeľňajšom vyhlásení s tým, že prezidentka neakceptovala jeho iné návrhy na riešenie aktuálnej politickej situácie. Šéfom úradníckej vlády bude viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Odór. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová. Doplnila, že tím úradníckej vlády je už zostavený. K vymenovaniu novej vlády hlava štátu podľa vlastných slov pristúpi nie začiatkom nadchádzajúceho, ale až ďalšieho týždňa. Dôvodom je, že nominanti potrebujú ukončiť svoje záväzky na doterajších pôsobiskách.





8.5.2023 (SITA.sk) - Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) považuje súčasnú situáciu za politickú realitu, myslí si, že vymenovanie úradníckej vlády už bolo nevyhnutným riešením. Zároveň by uvítal, keby sa úradnícka vláda vymenovala skôr ako budúci týždeň. Ako ďalej v pondelok pre médiá povedal, na rezorte obrany pripraví všetko, aby odovzdanie bolo kontinuálne.„Viem, kto bude mojím nasledovníkom a považujem to za dobrý výber a za záruku kontinuity. Je to človek z môjho najvyššieho tímu a človek, ktorého som si do rezortu priniesol," tvrdí Naď a dodal, že svojmu nástupcovi je pripravený pomáhať. Zároveň informoval, že prácu na rezorte obrany mal rád, no zároveň si vydýchne, keďže posledné tri roky boli preňho veľmi náročné.To, či dosluhujúci minister obrany podporí úradnícku vládu v Národnej rade SR, v súčasnosti nevedel garantovať. „Neviem, kto bude členom úradníckej vlády, budem sa k tomu vedieť vyjadriť po tom, ako budem poznať mená. Za stranu Demokrati môžem povedať veľmi úprimne, že budeme robiť také kroky, ktoré budú smerovať k znižovaniu chaosu," ubezpečil Naď.Keďže na poste ministra obrany končí, jeho kroky budú smerovať do poslaneckej lavice v Národnej rade SR. V súvislosti s tým pre médiá uviedol, že to bude jedným z najkrajších dní, ktoré v politike zažil, pretože bude môcť v parlamente vystriedať svojho náhradníka nezaradeného poslanca Györgia Gyimesiho. „Nikdy tam nemal byť a dúfam, že tam už nikdy nebude. Je to cena útechy, ale veľmi kvalitná," doplnil.