Deň železníc ponúkol možnosť pozrieť si depo i nový elektrický rušeň

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Humenné 25. augusta (TASR) – Deti i dospelí môžu počas šiesteho ročníka Dňa železnice, ktorý sa koná v sobotu v Humennom, nahliadnuť do priestorov, kde sa bežne nedostanú. Podujatie pre nich pripravila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s Podvihorlatským železničným spolkom (PŽS).uviedol pre TASR predseda PŽS Dominik Drevický.O podujatie je podľa neho každý rok záujem.povedal Drevický.priblížil Drevický.Nadšenci z PŽS sa rozhodli tiež zrekonštruovať parný rušeň, prezývaný Ventilovka, z roku 1944, ktorý si zahral vo vojnovom filme Deň, ktorý neumrie so Štefanom Kvietikom.vysvetlil Drevický.Počas podujatia ZSSK predstavila novinku v diaľkovej doprave, ktorou je najmodernejší elektrický rušeň na Slovensku Vectron. Ten pravidelne jazdí na trati Bratislava – Košice. Do Humenného ho dopravili pomocou naftovej lokomotívy, keďže elektrifikovaná trať končí už v Bánovciach nad Ondavou.