Zisk odevného reťazca Gap vzrástol v 2. kvartáli takmer o desatinu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

San Francisco 25. augusta (TASR) - Americký odevný reťazec GAP oznámil za 2. kvartál obchodného roka 2018/2019 rast zisku takmer o desatinu. Prispel k tomu rast tržieb značiek Banana Republic a Old Navy. Na druhej strane, rovnomenná značka Gap pokračovala v poklese tržieb, ktorý sa ešte zrýchlil.Čistý zisk spoločnosti za 2. štvrťrok 2018/2019, ktorý sa skončil 4. augusta, dosiahol 297 miliónov USD (256,30 milióna eur). V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka zisk dosiahol 271 miliónov USD. To znamená rast o 9,6 %.Zisk na akciu bez započítania mimoriadnych položiek dosiahol 0,76 USD. Spoločnosť tak prekonala očakávania trhov, ktoré počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 0,72 USD.Kvartálne tržby sa zvýšili o 8 % na 4,09 miliardy USD z 3,80 miliardy USD v 2. kvartáli obchodného roka 2017/2018. Aj v tomto prípade spoločnosť mierne prekonala odhady analytikov, ktorí očakávali tržby na úrovni 4,01 miliardy USD.Porovnateľné tržby (z obchodov otvorených viac než rok) zaznamenali 2-percentný rast. To je lepší výsledok než v rovnakom období minulého obchodného roka, keď porovnateľné tržby vzrástli o 1 %. Pozitívne k nim prispeli tržby značiek Banana Republic a Old Navy, kde porovnateľné tržby vzrástli o 2 %, respektíve o 5 %.Naopak, nedarilo sa rovnomennej značke Gap. Tá zaznamenala pokles porovnateľných tržieb o 5 %, zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka predstavoval pokles len 1 %.(1 EUR = 1,1588 USD)