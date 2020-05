Denis Godla zamieril k trénerovi Országhovi do Litvínova, v bránke nahradí Jaroslava Janusa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.5.2020 (Webnoviny.sk) - Po odchode Jaroslava Janusa nebude bránkovisko českého hokejového klubu HC Verva Litvínov bez slovenského zástupcu, s klubom sa totiž dohodol na spolupráci Denis Godla.O príchode 25-ročného kežmarského rodáka do českého tímu sa hovorilo už dlhšie, klub však mohol potvrdiť jeho angažovanie až v úvode mája. Denis Godla podpísal s Litvínovom zmluvu na jednu sezónu s opciou. V novom pôsobisku ho povedie slovenský tréner Vladimír Országh."Denisa som sledoval dlhší čas. Je to perspektívny brankár, ktorý na sebe pracuje. Má skúsenosti s medzinárodným hokejom. Vo Fínsku aj v českej extralige podával dobré výkony. Som rád, že sa podarilo vedeniu klubu dohodnúť sa s ním," skonštatoval tréner brankárov Zdeněk Orct pre oficiálny web organizácie.Denis Godla chytal v ročníku 2019/2020 za Kladno, predtým štyri sezóny strávil vo Fínsku. V Liige si urobil dobré meno v tíme KalPa Kuopio a s reprezentáciou SR sa dostal na dve majstrovstvá sveta, štarty si však pripísal len na minuloročnom svetovom šampionáte v domácom prostredí.Pred odchodom do Fínska v lete 2015 pôsobil iba na Slovensku, zachytal si aj v KHL za Slovan Bratislava . Na juniorských MS v ročníku 2014/2015 bol ťahúňom slovenskej reprezentácie na ceste za bronzom.