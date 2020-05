Halák má vo vrecku novú zmluvu v zámorskej NHL, v klube Boston Bruins ostane aj ďalšiu sezónu

Halákové úspechy v NHL

Najlepší brankár minulej dekády NHL

2.5.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák má vo vrecku novú zmluvu v zámorskej NHL. Skúsený 34-ročný gólman podpísal s klubom Boston Bruins predĺženie kontraktu o jednu sezónu, "medveďom" tak bude aj v ročníku 2020/2021.Informáciu potvrdil generálny manažér klubu Don Sweeney na oficiálnom webe Bruins s dodatkom, že hodnota zmluvy je 2,25 milióna USD. Pôvodná zmluva Haláka s Bruins znela do leta 2020 s ročným platom 2,75 milióna USD.Jaroslav Halák je súčasťou tejto organizácie od leta 2018, predtým chytal aj za New York Islanders, Washington Capitals, St. Louis Blues a Montreal Canadiens. Krátko bol aj súčasťou klubu Buffalo Sabres, no neodchytal zaň ani jedno stretnutie.V prerušenej sezóne 2019/2020 v bránke Bostonu absolvoval 31 duelov a zaznamenal v nich priemer 2,39 inkasovaného gólu na jeden zápas a úspešnosť zásahov 91,9 percent.Celkovo má na svojom konte už 520 štartov v základnej časti NHL (2,48 gólu na duel a úspešnosť 91,6 percenta), pripísal si v nich rovných 50 shutoutov. V play-off pridal ďalších 30 stretnutí.Slovensko reprezentoval na troch MS a dvoch ZOH, ako súčasť tímu Európy skončil druhý na Svetovom pohár v roku 2016.Bratislavský rodák sa nedávno dostal do rebríčka najlepších brankárov uplynulej dekády v NHL. Odborník na zámorský hokej Travis Yost z televíznej stanice TSN určil dvojicu najlepších brankárov v každom z 31 tímov NHL počnúc sezónou 2010/2011.A Haláka zaradil ako dvojku do najlepšieho páru s Nemcom Thomasom Greissom za ich pôsobenie v tíme New York Islanders.