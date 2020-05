Denník The New York Times si uctil obete koronavírusu, tisíckam zosnulým venoval titulnú stranu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.5.2020 (Webnoviny.sk) - Americký denník The New York Times venoval titulnú stranu svojho nedeľňajšieho vydania obetiam pandémie nového koronavírusu. Pokrývajú ju mená tisícok ľudí z celých Spojených štátov s krátkymi popismi z ich nekrológov.ňMená sú zoradené do šiestich stĺpcov pod titulkom "Úmrtia v Spojených štátoch sa blížia k 100-tisíc, nevyčísliteľná strata". "Neboli to jednoducho mená na zozname. Boli nami," uvádza sa ďalej v podtitulku.Zoznam, ktorý tvorí len text, je na mieste, kde sú obyčajne okrem článkov aj fotografie a grafiky. Podľa Simone Landon z grafického oddelenia novín sa vzhľadom nedeľňajšieho vydania snažili sprostredkovať rozsiahlosť a rozmanitosť stratených životov.Podľa údajov Johns Hopkins University v Spojených štátoch potvrdili ochorenie COVID-19 u vyšeľudí a viac akov jeho dôsledku zomrelo.