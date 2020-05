Prevádzkovanie kín za súčasných opatrení je finančne náročné, sú vystavené väčšej strate

Výrazne nižšie kapacity

Pomoc od ministerstva nezaznamenali

24.5.2020 (Webnoviny.sk) - Dodržiavanie protiepidemiologických opatrení je personálne a finančne náročné, zhodujú sa prevádzkovatelia kín, ktorých agentúra SITA oslovila v súvislosti s aktuálnou situáciou. Bratislavské kino Nostalgia ostáva naďalej zatvorené. Kino Lumiere vzhľadom na opatrenia otvorí štvrtinu svojej bežnej kapacity kinosál. Podľa riaditeľa Kina Úsmev v Košiciach, Lukáša Berbericha, sú súčasné opatrenia nezlučiteľné s ekonomickou stránkou prevádzky a vystavujú kiná ešte väčšej strate, ako keď zostanú zatvorené. Kino však napriek tomu otvoria.Aj napriek štvrtej fáze uvoľňovania opatrení preto Kino Nostalgia zostane zatvorené. „S najväčšou pravdepodobnosťou plánujeme obnoviť premietanie predbežne najskôr až od septembra,“ informoval agentúru SITA dramaturg programu kina Peter Gavalier.Ako ďalej uvádza, pri dodržiavaní opatrení dvojmetrového odstupu sa pôvodná kapacita kinosály zmenší z počtu 277 na maximálne 34 ľudí. Zároveň povinné nosenie rúšok, čo je zo zdravotného hľadiska správne, jednak znižuje kvalitu filmového zážitku či divácky komfort. Táto povinnosť (okrem obavy z možného nakazenia sa) odrádza divákov od návštevy kina. Kino zostane zatvorené aj z dôvodu nižšieho počtu aktuálnych filmových premiér. „Dodržiavanie všetkých opatrení je pre nás personálne i finančne veľmi náročné. Otvorenie kín a divadiel v čase, keď podľa väčšiny odborníkov hrozí príchod druhej vlny epidémie, považujeme za predčasný krok v rámci uvoľnení opatrení,“ vysvetlil Gavalier.Ako prvé kino na Slovensku za rozhodlo otvoriť vo štvrtok 21. mája Kino Úsmev v Košiciach. „Aj keď opatrenia sú veľmi prísne, v podstate ekonomicky nedávajú žiaden zmysel. My však prevádzkujeme kino, v ktorom chceme premietať filmy pre divákov, preto sme sa rozhodli otvoriť hneď, ako je to možné. Prevádzkové náklady sa snažíme ponechať na absolútnom minime,“ uviedol riaditeľ kina Lukáš Berberich. Kino bude premietať dva filmy denne a dramaturgicky sa zameria na filmy, ktoré nestihlo dostatočne nasadiť kvôli koronakríze.Kino Úsmev má 300 miestnu sálu, do ktorej sa podľa aktuálnych opatrení vojde 22-35 divákov, podľa toho či prídu v dvojiciach, respektíve rodiny, ktorým je povolené sedieť vedľa seba. Podľa Berbericha sú súčasné opatrenia nezlučiteľné s ekonomickou stránkou prevádzky a vystavujú kiná ešte väčšej strate, ako keď zostanú zatvorené. „My sme otvorili iba kvôli tomu, že sme schopní mnohé veci prevádzkovo zabezpečiť svojpomocne,“ vysvetlil.„Pomoc od ministerstva kultúry , ktorá by stála za zmienku, sme zatiaľ nezaznamenali. To, že boli odpustené odvody do umeleckých fondov vo výške dvoch percent, je skôr výsmechom ľudí, ktorí sa kultúrnym priemyslom živia. Avizované bezúročné pôžičky od Audiovizuálneho fondu, alebo iná výraznejšia pomoc zatiaľ neboli poskytnuté,“ dodal Berberich. Kiná podľa neho potrebujú systematickejšiu a výraznejšiu pomoc od štátu.Kino Lumiere otvorilo svoje štyri kinosály pri dodržaní všetkých predpísaných nariadení v piatok 22. mája. Premietať bude denne zatiaľ jeden film v každej kinosále. „Programovanie filmov začneme tam, kde sme skončili pred zatvorením kín, pretože väčšina distribútorov preložila premiéry nových filmov na jeseň alebo na neurčito,“ tvrdí o výbere filmov v prvých dňoch otvorenia manažérka Kina Lumiere Zita Hosszúová.Podľa generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu, Petra Dubeckého, ktorý zároveň prevádzkuje Kino Lumiere, sa naplní asi štvrtina celkovej kapacity všetkých štyroch sál. „Napriek tomu chcem dať možnosť divákom vrátiť sa do kín, aj keď to nebude zisková záležitosť a asi sa tak skoro nevrátime k bežnému hraciemu profilu, dodal.