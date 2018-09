Dennis vyhral 16. etapu Vuelty, v časovke deklasoval konkurenciu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Torrelavega 11. septembra (TASR) – Víťazom utorňajšej 16. etapy cyklistických pretekov Okolo Španielska, ktorou bola individuálna časovka na 32 km zo Santillana del Mar do Torrelavegy, sa stal Austrálčan Rohan Dennis (BMC).Dvadsaťosemročný rodák z Adelaide dosiahol na španielskych cestách druhý tohtoročný etapový triumf, jeho korisťou sa predtým stal 8-kilometrový prológ v Malage. V jazde proti chronometru zaznamenal Dennis čas 37:57 min, tímový kolega Američan Joey Rosskopf za ním zaostal o 50 sekúnd, na treťom mieste skončil s rovnakou stratou Španiel Jonathan Castroviejo zo Sky. Brit Simon Yates z tímu Mitchelton-Scott si upevnil pozíciu lídra celkového poradia, pred Španielom Alejandrom Valverdem má 33-sekundový náskok.Od zvlnenej časovkárskej trate sa očakávalo, že môže vytvoriť väčšie rozdiely ako horské etapy v itinerári podujatia. V slnečnom počasí tieto predpoklady do bodky potvrdil Dennis, ktorý deklasoval konkurenciu na čele s časovkárskymi spolufavoritmi Victorom Campenaertsom a Castroviejom.Na prvom meranom úseku sa k nemu dokázal priblížiť z jazdcov v prvej desiatke celkovej klasifikácie akurát Michal Kwiatkowski, poľskému pretekárovi však v ďalšom priebehu došli sily a výraznejšie zaostal. Dennisa sa prekvapujúco snažil ohroziť Steven Kruijswijk. Holanďan bol na prvom medzičase dokonca o päť sekúnd rýchlejší, napokon sa musel uspokojiť so štvrtým miestom, v priebežnom poradí sa však posunul na tretiu pozíciu za Valverdeho.V stredu čakala na cyklistov 157 km dlhá kopcovitá etapa (Getxo - Balcon de Bizkaia).