NHL: Obranca McQuaid sa sťahuje z Bostonu do NY Rangers

Chris Neil (25) z Ottawy Senators a obranca Bostonu Adam McQuaid (54), archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 11. septembra (TASR) - Zámorský hokejový klub NHL New York Rangers získal obrancu Adama McQuaida z Bostonu Bruins výmenou za ďalšieho obrancu Stevena Kampfera a dva výbery v drafte.Kluby oznámili výmenu krátko predtým, ako Boston odletel na prípravné zápasy do Číny. Bruins okrem Kampfera získali od newyorského tímu aj právo výberu v štvrtom a siedmom kole draftu 2019.Tridsaťjedenročný McQuaid odohral v základnej časti NHL 462 zápasov, všetky v drese "medveďov." Celkovo robustný zadák nazbieral 66 kanadských bodov. McQuaid má ešte rok platný kontrakt v hodnote 2,75 milióna dolárov.