Denver zdolal San Antonio a postúpil do 2. kola

Kawhi Leonard, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. kolo play off NBA



7. zápas štvrťfinále Západnej konferencie:



Denver - San Antonio 90:86

/konečný stav série: 4:3, Denver postúpil do 2. kola/



2. kolo play off NBA



1. zápas semifinále Východnej konferencie



Toronto - Philadelphia 108:95

/stav série: 1:0/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 28. apríla (TASR) - Basketbalisti Denveru postúpili do 2. kola play off NBA. V rozhodujúcom siedmom zápase 1. kola Západnej konferencie zvíťazili v noci na nedeľu na domácej palubovke nad San Antoniom 90:86 a v sérii vyhrali 4:3 na zápasy. V 2. kole sa stretnú s Portlandom.V prvom zápase semifinále Východnej konferencie uspelo Toronto doma nad Philadelphiou 108:95 a v sérii vedie 1:0. Triumf Raptors zariadil 45-bodový Kawhi Leonard.