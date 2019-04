Columbus aj Dallas vyrovnali série, dvojgóloví Panarin a Hint

Zdeno Chára, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo play off NHL



2. zápas semifinále Východnej konferencie



Boston - Columbus 2:3 pp

/stav série: 1:1/



2. zápas semifinále Západnej konferencie



St. Louis - Dallas 2:4

/stav série: 1:1/

New York 28. apríla (TASR) - Hokejisti Columbusu zvíťazili v druhom zápase semifinále Východnej konferencie play off NHL v Bostone 3:2 po predĺžení a vyrovnali stav série na 1:1. V 84. minúte o tom rozhodol gólom v presilovke Matt Duchene. Hrdinom súboja bol ruský útočník hostí Artemij Panarin s bilanciou 2 góly a 1 asistencia.Slovenský kapitán domácich Bruins Zdeno Chára strávil na ľade vyše 28 minút. Brankár Jaroslav Halák bol opäť na striedačke.Dallas dokázal zvíťaziť na ľade St. Louis 4:2 a vyrovnal stav série na 1:1. Dvoma gólmi sa o to postaral fínsky útočník Roope Hint.