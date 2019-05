Derby County sú vo finále play off o účasť v Premier League

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 16. mája (TASR) - Futbalisti Derby County sa prepracovali do rozhodujúceho súboja o postup do Premier League. V stredajšej odvete semifinále play off druhej najvyššej anglickej súťaže uspeli na trávniku Leedsu United 4:2 a prekonali manko 0:1 z úvodného duelu.Vo finále nastúpia 27. mája vo Wembley proti Aston Ville. Medzi elitu priamo postúpili Norwich City a Sheffield United, do druhej ligy sa porúčali Cardiff City, FC Fulham a Huddersfield Town.