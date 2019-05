MS 2019: Dánov posilní útočník Russell z Edmontonu

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Ilustračná fotografia. Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 16. mája (TASR) - Hokejisti Dánska získali na majstrovstvách sveta na Slovensku posilu zo zámoria. Vo štvrtok by sa mal k tímu pripojiť útočník Edmontonu Oilers Patrick Russell, pre ktorého to budú tretie MS za sebou. Informovala o tom oficiálna stránka šampionátu.Dvadsaťšesťročný pravý krídelník odohral väčšinu sezóny na farme Bakersfield Condors v AHL. V 51 zápasoch nazbieral 40 bodov za 18 gólov a 22 asistencií. V drese Oilers odohral v tomto ročníku svojich prvých šesť duelov v NHL, ale bodovo sa nepresadil. Russell pôsobil v juniorských súťažiach v Dánsku a vo Švédsku, do zámoria odišiel ako nedraftovaný hráč v roku 2016, keď podpísal zmluvu s "olejármi".Dáni zapísali na súpisku už aj obrancu Matiasa Lassena z Malmö Redhawks. Po príchode Russella budú mať v tíme troch brankárov, 21 korčuliarov a jedno voľné miesto. Dánsko je posledný súper Slovákov v košickej A-skupine, duel je na programe v utorok o 16.15 h.