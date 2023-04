Derby: Kmotrík kritizoval, Weiss aj pochválil, Spartakovcov teší čisté konto

Nedeľné futbalové derby Spartaka Trnava so Slovanom Bratislava prinieslo taktický boj. Dominanciu obrannej činnosti oboch tímov, minimum šancí a napokon aj bezgólový výsledok.



„Zápas nebol veľmi futbalový, bolo to skôr o taktike, súbojoch. Pochváliť musím náš tím za defenzívu, v ktorej sme pracovali veľmi dobre. Škoda, že z našich brejkov sme nevyťažili viac,“ vravel po zápase stredopoliar Spartaka Roman Procházka, ktorý si pri neúčasti zraneného Martina Mikoviča prevzal kapitánsku pásku. „Cením si to, dôležité sú ale body, nie tento honor,“ pridal. „Chceli sme odčiniť pokazené derby na Tehelnom poli, mohli sme urvať aj tri body, keby sme lepšie vyriešili nejakú kontru. Vzadu sme chceli udržať nulu, čo sa podarilo, ale mohli sme ten jeden gól dať. Škoda, že to vo finálnej fáze nevyšlo.“



Procházka sa pristavil aj pri atmosfére, duel sledovalo podľa oficiálneho údaju 9677 divákov. „Super, že prišlo toľko ľudí, kiežby sme mali takú podporu z hľadiska aj v stredajšej odvete semifinále pohára proti Trenčínu. Vždy sa potom hrá ľahšie, keď príde veľká návšteva.“



Pre trénera Spartaka Michala Gašparíka bol duel jeho 72. ligovým na lavičke Spartaka, čím vyrovnal počet zápasov trénera Juraja Jarábka v pozícii trénera Trnava. Ten bol vo funkcii dva roky a tri mesiace (28. mája 2013 - 28. augusta 2015). Rovnaké obdobie zavŕšil Gašparík v nedeľu. Pred zápasom si želal v derby dobrý výsledok, napokon označil remízu ako zaslúženú. „Slovan má kvalitu a keď má správny prístup, čo v derby belasí vždy majú, do šancí nás nepúšťajú. Vedeli sme, že si môžeme vypracovať zhruba jednu – dve príležitosti. V prvom polčase sme mali dva náznaky, v druhom nepremenil šancu Taiwo, preto to skončilo bez gólov,“ komentoval Gašparík.



Pozítivom pre andelov bolo, že po dlhšom čase si udržali čisté konto, hoci museli improvizovať v zostave, pretože pre zranenia chýbali Ofori, Mikovič a fit nebol ani Twardzik, ktorý zostal na lavičke. „Dali sme na ľavú stranu obrany Čurmu, aby nám zakryl stranu. Vieme, že v ofenzíve nám až toľko nepomôže, v defenzíve však odohral veľmi dobrý zápas. Keď sa zrania traja ľavonohí obrancovia – Mikovič, Bolaji aj Twardzik, je to nešťastný moment. Už nám zostal iba pravák Čurma, miesto si zastal, defenzíva nám celkovo fungovala. Hrali sme inak ako v predchádzajúcich dueloch, až tak sme to neotvárali, útočili sme s menším počtom hráčov, výsledkom je, že po dlhých mesiacoch sme uhrali čisté konto vzadu.“

Generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší po zápase na sociálnej sieti netajil nespokojnosť so zápasom v Trnave. „Takto sa za belasý dres teda nebojuje. Zápas, v ktorom sme mohli veľa získať, skončil remízou. Výkon našich chlapcov ma nemilo prekvapil, avšak to k futbalu bohužiaľ patrí. Jednou jedinou strelou za 90 minút sa tri body zo súperovho ihriska berú veľmi ťažko,“ napísal funkcionár Slovana.



Tréner Vladimír Weiss starší na pozápasovej tlačovke prízvukoval, že jeho tím má stále prípadný zisk titulu vo svojich rukách. „Mužstvo bojovalo, nemali sme až takú kvalitu hore, pretože Trnava dobre bránila. My sme sa mali viac presadiť v súbojoch dvaja na na dvoch, alebo jeden na jedného. To sa nám nepodarilo, ale k prístupu alebo bojovnosti hráčov nemôžem povedať nič. Hráme pod tlakom, musíme. Upozorňoval som však hráčov, že Trnava bude dobre brániť a nesmieme prehrať. Chceli sme vyhrať, čo nevyšlo, ale bod je odtiaľto aj za daného stavu vzácny. Matematika je jasná, ak vyhráme všetky ostatné zápasy, budeme majstri. Dunajská Streda k nám príde so šesťbodovým náskokom, budeme musieť doma vyhrať,“ konštatoval Weiss. Dotkol sa aj brankárskeho postu, na ktorom pred Chovanom opäť dostal prednosť Trnovský. „Máme štyroch brankárov, do tréningového procesu sa vracia Šulla, ešte je tam mladý Hrdina. Dnes som sa rozhodol pre Trnovského, pretože Aďo situáciu ťažko znášal, ale musí bojovať, nemôže spustiť ruky, treba mi ukázať v tréningu, že sa chce vrátiť. Šancu mu dám, ešte hráme veľa zápasov, priestor bude. Musí ukázať, že tu je a mužstvo mu pomôže,“ poznamenal kormidelník Slovana.

Slovan môže znížiť manko na vedúcu Dunajskú Stredu v nedeľu 9. apríla, keď o 17:30 privíta súpera zo Žitného ostrova. Trnavčania nastúpia v sobotu 8. apríla o 18:00 na pôde Banskej Bystrice, dovtedy ich však ešte v stredu 5. apríla o 18:00 čaká domáca odveta semifinále Slovnaft Cup-u s Trenčínom.