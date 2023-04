Zvolenčania vrátili Spišiakom prehru a vyrovnali stav série na 1:1, rozhodli až samostatné nájazdy (foto)

Triumf Zvolena sa nerodil ľahko

Spišiaci nevyužili miernu prevahu

4.4.2023 (SITA.sk) - Hokejisti klubu HKM Zvolen odpovedali na prehru v úvodnom dueli semifinále play-off slovenskej hokejovej extraligy 2022/2023 triumfom 2:1 po samostatných nájazdoch nad hráčmi HK Grotto Spišská Nová Ves v pondelkovom druhom stretnutí na domácom ľade a vyrovnali stav série hranej na štyri víťazstvá na 1:1. Tretí súboj je na programe vo štvrtok na Spiši.Skóre duelu otvoril v 71. sekunde druhej tretiny hosťujúci kanadský obranca Jeremy Beaudry v presilovej hre, o vyrovnanie sa postaral v 49. minúte domáci bek Samuel Hain . V predĺžení gól nepadol a v nájazdovej lotérii zvíťazili Zvolenčania 3:1, keď sa presadili Peter Zuzin Zo štyroch Spišiakov uspel iba Juraj Majdan. Hostia boli strelecky aktívnejší a využili jednu z troch presiloviek, kým domáci ani jednu zo šiestich."Sme veľmi radi, že sme to zvládli, aj keď víťazstvo sa nerodilo ľahko. Ukázali sme však pevnú vôľu a do poslednej chvíle sme verili, že to zvládneme," zhodnotil stretnutie asistent trénera "rytierov" Andrej Kmeč vo videu na webe RTVS.Domáci dosiahli dôležitý triumf, ktorým zabezpečili, že séria sa ešte vráti do Zvolena minimálne na nedeľňajší piaty zápas.Kormidelníka "rysov" mrzí, že jeho hráči nevyužili miernu hernú prevahu v prvých dvoch tretinách pondelkového duelu."Myslím si, že v prvej polovici zápasu sme boli lepší. Odohrali sme dobré prvé dve tretiny a mohli sme v nich rozhodnúť o svojom víťazstve, ale nestalo sa tak," skonštatoval Vlastimil Wojnar.Spišiaci vybojovali cenný triumf na ľade súpera, vo štvrtok hostia tretí zápas série a v piatok štvrtý.