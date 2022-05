Derby odvekých rivalov Slovana a Spartaka sa uskutoční za účasti fanúšikov, vstupenky budú na meno a bez zahraničných chuligánov

Vstupenky na meno

Rizikový zápas

2.5.2022 (Webnoviny.sk) - Finále futbalového Slovenského pohára (Slovnaft Cup) 2021/2022 sa uskutoční v nedeľu (8. mája) o 17.30 h na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave aj s fanúšikmi oboch zúčastnených tímov - ŠK Slovan Bratislava Taký je záver pondelkového stretnutia za prítomnosti zástupcov oboch klubov, Slovenského futbalového zväzu (SFZ), samosprávy či polície. Informovala o tom hovorkyňa SFZ Monika Jurigová vo videu na zväzovom webe."Starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolf Kusý dal finálovému duelu Slovenského pohára zelenú. Stretnutie medzi Slovanom a Trnavou sa odohrá podľa plánu. Od prizvaných zástupcov však starosta žiada splnenie niekoľkých podmienok, aby sa zápas odohral v športovej atmosfére a bez násilia. Vyzýva všetky zainteresované strany, aby dokázali, že zápas dvoch odvekých rivalov bude len o futbale, aby sa už na štadión nebáli prísť fandiť aj slušní diváci," povedala Jurigová.Informovala tiež, že maximálna kapacita štadióna bude znížená z 22,5-tisíca na 16-tisíc miest. "Rozdelený bude na štyri časti a fankluby budú za bránkami. Pre širokú verejnosť budú určené tribúny A a B. Vstupenky budú na meno a pri vstupe na štadión ich bude usporiadateľská služba kontrolovať s dokladom totožnosti. Kontroly budú dvojstupňové a do sektorov fanúšikov C a D sa nedostanú priaznivci s inou štátnou príslušnosťou ako slovenskou, pretože pri vstupe ich vyhodnotia ako rizikových," pokračovala Jurigová.Trnavskí fanúšikovia pricestujú do Bratislavy vlakom na železničnú stanicu Bratislava-Nové Mesto, odkiaľ ich na štadión privezú vyhradené autobusy."Zvýšený bude počet členov usporiadateľskej služby, zabezpečovať poriadok budú aj pracovníci SBS oboch klubov. Dohliadať na pokojný priebeh budú aj policajné zložky," dodala hovorkyňa zväzu.Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave sa počas minulého týždňa obrátilo na bratislavskú mestskú časť Nové Mesto a požiadalo ju, aby uvedený duel zakázala.Duel je označený za rizikový vzhľadom na renomé priaznivcov oboch finalistov. Aktuálne platí, že na ligové súboje oboch finalistov SP nesmú vycestovať priaznivci hostí, ide o trest za výtržnosti v októbrovom vzájomnom súboji v Trnave.Trnavčania vo Fortuna lige nastúpili v Bratislave proti Slovanu v nedeľu (1. mája) a na súboj mali povolený vstup len domáci fanúšikovia.