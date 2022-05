Nadal sa zastal Rusov a Bielorusov, tenista považuje ich vylúčenie z Wimbledonu za nespravodlivé

Nadal sa pridal ku kritikom

Svitolinová nechce úplné zákazy

2.5.2022 (Webnoviny.sk) - Rozhodnutie organizátorov tretieho grandslamového turnaja tenisovej sezóny londýnskeho Wimbledonu zakázať štart ruským a bieloruským tenistom vyvolalo kritiku medzi svetovými hráčmi aj laickou verejnosťou. Najnovšie sa na túto tému vyjadril aj Španiel Rafael Nadal , víťaz rekordných 21 titulov na turnajoch "veľkej štvorky" taký verdikt označil za nespravodlivý.Rusi a Bielorusi nesmú v All England Clube štartovať z dôvodu ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu, ktorú Kremeľ vedie aj s podporou autoritárskeho režimu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka . Voči postoju organizátorov londýnskeho grandslamového turnaja sa už ohradilo vedenie ATP, WTA a mnoho hráčov na čele so svetovou jednotkou Srbom Novakom Djokovičom. Teraz sa ku kritikom pridal aj štvrtý hráč sveta Nadal. "Myslím si, že voči mojim kolegom tenistom ide o nespravodlivé rozhodnutie. Oni za vojnu nemôžu," dodal 35-ročný španielsky matador podľa webu theguardian.com.K mužskému zastúpeniu sa svojim hlasom pridala aj ukrajinská tenistka Elina Svitolinová . Dvadsaťsedemročná hráčka sa koncom apríla vyjadrila, že pre Rusov a Bielorusov nechce úplné zákazy."Ak hráči a hráčky nebudú dávať jasne najavo svoj postoj voči ruskej agresii, potom je správne im zakazovať hrať. Cieľom by však mala byť osveta, aby dali na známosť, že sa pridali k odporu zvyšku sveta,“ poznamenala svetová hráčka číslo 29, cituje ju portál tennis365.com.