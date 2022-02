Derniéra hry Ivana Stodolu Bačova žena

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.2.2022 (Webnoviny.sk) - Každá inscenácia má na divadelných doskách svoj život – svoju premiéru, svojich divákov a príde čas, keď sa s ňou tvorcovia musia rozlúčiť, aby v širokom repertoári poskytli priestor novej tvorbe. V Činohre SND sa v marci 2015 stretla s veľkým ohlasom premiéra hryv réžii Romana Poláka.. amajú diváci možnosť vidieťIvan Stodola bol vynikajúci dramatik, spisovateľ a tiež lekár. Pochádzal z rodu Stodolovcov – vzdelancov, vedcov, advokátov, ktorí milovali umenie a mnohí z nich boli divadelnými ochotníkmi. Pretože dielo Ivana Stodolu patrilo do povinného čítania, nielen pamätníci určite bez váhania vyslovia tituly niektorých jeho najznámejších hier Čaj u pána senátora, Jožko Púčik a jeho kariéra, Marína Havranová a pravdaže Bačova žena. Toto dielo od svojho vzniku v roku 1927 prakticky neschádza zo slovenských ochotníckych a profesionálnych javísk. V SND Bačovu ženu po prvý raz hrali v roku 1928, rok po jej napísaní. Legendárnou sa stala baladická inscenácia režiséra Karola L. Zachara z roku 1963. Po vyše polstoročí sa k Bačovej žene nanovo vrátil tvorivý tím s režisérom Romanom Polákom, aby ju uviedol v premiére v roku 2015."Bačova žena je plná vášne, univerzálnych morálnych dilem, vykričaných otázok a nevypovedaných intímnych tajomstiev... Silný príbeh o žene, ktorá sa bez vlastnej viny ocitla v zúfalom položení a rozhodla sa, že keď nemôže byť verná dvom mužom naraz, bude verná sebe, dobrovoľnej smrti a svojim deťom..." uviedla pri príležitosti premiéry dramaturgičkaPríbeh sa odohráva v medzivojnovom období. Ondrej, muž hlavnej hrdinky Evy, odchádza za prácou do Ameriky. Po tom, čo jej po čase prestal písať listy a dlho nedal o sebe vedieť, vyhlásili ho za mŕtveho a Eva sa znovu vydala za Miša. Ondrej sa však po komplikovaných udalostiach v Amerike vracia so zarobenými peniazmi domov. Ani jeden z mužov sa Evy nechce vzdať... Trojuholník neriešiteľných vzťahov Ondrej, Eva, Mišo, vyrieši len smrť...chápe Bačovu ženu ako hru o jedinečnom až antickom konflikteS archetypálnymi modelmi. Tvorcovia dramaticky príbeh "odfolklorizovali" a sústredili sa na experimentátorsky znakovo inscenačný tvar, na koncentrovaný príbeh, ktorý oslovil silným zážitkom z uveriteľného príbehu a priniesol katarziu.Vďaka ponúknutému modernému inscenačnému tvaru a skvelým protagonistom sa inscenácia hry stretla s mimoriadne priaznivou odozvou. Hereckými výkonmi zaujalia ďalší. Autorom scény je, kostýmy navrhola hudbuKeď nestihnete derniéru Bačovej ženy priamo v Činohre SND, s odstupom času si môžete pozrieť túto zaujímavú inscenáciu na platforme Dramox.sk, kde SND ponúka už ďalších päť titulov inscenácií: Elity, Strach, Spievajúci dom, Prorok Štúr a jeho tiene, Labyrinty a raje Jána Amosa.Informačný servis