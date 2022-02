Na festival Colours of Ostrava 2022 prídu Franz Ferdinand, The Killers, Twenty One Pilots, Martin Garrix aj speváčka LP

S nimi uzatvára zostavu tohtoročných headlinerov na čele s The Killers, Twenty One Pilots, Martinom Garrixom, LP, Kings of Convenience, Meduzou, Youssou N´Dourom, Hiromi, Inhaler, Modest Mouse, Phoebe Bridgers, Princess Nokia, Sleaford Mods, Tindersticks, Wardruna a dalšími.

Ako je už zvykom, na Colours of Ostrava prídu kapely a hudobníci mnohých žánrov. Z elektronickej hudby sú potvrdení napríklad Axel Thesleff (Fínsko), Dardelica (UK), Darkstar (UK), Darzack (Francúzsko), Eelke Kleijn (Holandsko), Gioli & Assia (Taliansko), Giorgia Angiuli (Taliansko), Matias Aguayo (Chile), S+C+A+R+R (Francúzsko) a Shtuby (Izrael), z rocku Ivan & The Parazol (Maďarsko), LIFE (UK) a PENGSHUi (UK), z africkej hudby Fatoumata Diawara (Mali), Fofoulah (UK/Senegal/Gambia), Mazaher (Egypt) a Lova Lova (Demokratická republika Kongo), z world a folk music s viacerými presahmi Anna RF (Izrael), Bazzookas (Holandsko), C.C. White (USA), The Hatters (Rusko), Marina Satti (Grécko), OMIRI (Portugalsko), Rodrigo Cuevas (Španielsko), SuRealistas (Argentína/Taliansko), The Tune (Južná Kórea), Puuluup (Estónsko) a Talisk (Škótsko). Jazz zastúpi Hiromi (Japonsko) a Malox (Izrael), rap Princess Nokia (USA), soul Joel Culpepper (UK), blues Roosevelt Collier (USA), metal Voice of Baceprot (Indonézia) a indie scénu Anna Wolf (JAR), Chef´Special (Holandsko), Hudson Taylor (Irsko) a Sons of The East (Austrália).

Okrem zahraničných a domácich kapiel festival tradične ponúkne na viacerých pódiach sprievodný program - medzinárodné fórum Meltingpot, divadlá, workshopy, filmy, či výtvarné inštalácie. Návštevníci môžu využiť stanové mestečko, Chill Village s luxusnými stanmi, rodinnú zónu s bohatým programom aj zľavy na vstupy do ostravských turistických cieľov.

Štvordňové vstupenky na rok 2022 sú v predaji vo festivalovom e-shope a v sieťach GoOut a Ticketportal.

Viac informácií na http://www.colours.cz/