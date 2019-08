Desať stredných škôl v Košickom kraji získalo robotické sady

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 28. augusta (TASR) – Spolu 30 programovateľných lego stavebníc si v stredu prostredníctvom projektu cezhraničnej spolupráce prevzali zástupcovia desiatich stredných škôl pôsobiacich v Košickom samosprávnom kraji (KSK). Prispieť majú k zaujímavejšej forme vzdelávania žiakov a k zvýšeniu ich záujmu o programovanie.povedal výkonný riaditeľ združenia Košice IT Valley Pavol Miroššay, ktoré sa vlani zapojilo do výzvy Interreg V-A Slovensko – Maďarsko, Fond malých projektov pre východnú oblasť.O robotické sady malo záujem 20 stredných škôl. Správna rada Košice IT Valley vybrala desať, ktoré svojou aktivitou preukázali schopnosť využiť ich. Ide o Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Košiciach, Gymnázium Šrobárova v Košiciach, Strednú odbornú školu Ostrovského v Košiciach, Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach, gymnázium Dneperská v Košiciach, Strednú odbornú školu Jozefa Szakkayho v Košice, gymnázium Futurum Košice, Strednú odbornú školu technickú v Michalovciach, Gymnázium Štefana Moyzesa v Moldave nad Bodvou a Gymnázium sv. Edity Steinovej v Košiciach. V budúcnosti sa podľa Miroššaya chce združenie sústrediť aj na ďalšie aktivity smerujúce k mladým študentom, respektíve na predškolské zariadenia a základné školy.Cezhraničný projekt v celkovej hodnote 44.000 eur realizovalo košické IT Valley v spolupráci s maďarským partnerom Draken z Nyíregyházy v rámci pilotnej výzvy, ktorú vyhlásila organizácia KSK Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) Via Carpatia. Tento projekt patrí medzi prvé, ktoré sa realizujú prostredníctvom Fondu malých projektov.Predseda KSK Rastislav Trnka dodal, že takzvané robotické sady by mali slúžiť na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a zlepšenie praktických zručností. Pripomenul, že IT sektor, vrátane robotiky, má v kraji potenciál rozvíjať sa a je to jeden z najdynamickejšie rozvíjajúcich sa sektorov na východnom Slovensku, no borí sa s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily.Nedostatok odborníkov chýba v IT sektore v rámci celej Európy. Podľa IT Valley Košice je predstaviť informatiku hravou formou spôsobom, akým v budúcnosti môže byť práve východoslovenský región miestom s dostatočným počtom odborníkov a investícií.Riaditeľka Gymnázia Šrobárova v Košiciach Zlatica Frankovičová povedala, že žiaci sa prostredníctvom zriadenej informatickej triedy venujú najdôležitejším oblastiam informačno-komunikačných technológií.uzavrela s tým, že záujem o informatickú triedu majú prevažne chlapci a jej kapacita nebýva naplnená.