Johnson bude žiadať o pozastavenie činnosti parlamentu do 14. októbra

Na sníme vľavo britský premiér Boris Johnson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 28. augusta (TASR) - Vláda britského premiéra Borisa Johnsona požiada kráľovnú Alžbetu II., aby bola činnosť parlamentu pozastavená do 14. októbra, čo je termín, keď budú zostávať do plánovaného odchodu Británie z EÚ už len dva týždne. Tlačová agentúra AFP to uviedla v stredu s odvolaním sa na správy britských staníc BBC a Sky News.Podľa týchto údajov pôjde o predĺženie bežnej prestávky v činnosti zákonodarného zboru, ktorá sa vyhlasuje pred začiatkom novej schôdze. Tá zvyčajne trvá jeden rok, hoci súčasná schôdza prebieha už od júna 2017, upozornila BBC.Poslanci sa majú vrátiť z letných prázdnin budúci týždeň a ďalšia prestávka sa očakáva neskôr v septembri v súvislosti s výročnými konferenciami hlavných politických strán. Podľa BBC sa však objavili dohady, že táto prestávka by mohla byť zrušená alebo skrátená vzhľadom na blížiaci sa odchod krajiny z EÚ.Vládnuci konzervatívci majú svoju konferenciu ukončiť ako poslední 2. októbra.V čase pozastavenia činnosti parlamentu, ktoré neznamená jeho rozpustenie, poslanci nemôžu prerokúvať alebo schvaľovať zákony. Väčšina návrhov, ktoré nestihli prejsť príslušným procesom, vtedy zaniká.Novinár BBC Nick Robinson uviedol vo svojom príspevku na Twitteri, že kráľovná by mohla dostať spomínanú žiadosť od premiéra už v stredu. Johnson predtým odmietol vylúčiť, že využije možnosť pozastaviť činnosť parlamentu, aby tak zákonodarnému zboru zabránil v prekazení svojho plánu ukončiť členstvo Británie v EÚ 31. októbra, pripomenula agentúra Reuters.