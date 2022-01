Desatina Slovákov videla vlani na výplatnej páske menej ako 800 eur, najväčšie rozdiely sú medzi Bratislavským a Prešovským krajom

Výrazný rozdiel

Vysokoškolsky vzdelaní ľudia

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Desatina ľudí pracujúcich na Slovensku mala vlani nižší hrubý plat ako 800 eur. Ak zamestnanec nemal deti a uplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane, narábal mesačne s čistým príjmom pod 632 eur.Najlepšie zarábajúca desatina ľudí na Slovensku dostávala v minulom roku v hrubom základný plat vyšší ako 2 450 eur. Ak išlo o bezdetného zamestnanca, ktorý si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane, v čistom zarábal mesačne viac ako 1 790 eur. Ukazuje to analýza portálu Platy.sk, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia.Slovenský platový medián predstavoval vlani 1 288 eur v hrubom. Ide o hodnotu hrubej mzdy, pri ktorej polovica ľudí zarába menej a polovica, naopak, viac. Porovnanie mediánov v jednotlivých krajoch ukazuje výrazný rozdiel medzi hlavným mestom a zvyškom Slovenska. Najväčšie regionálne rozdiely sú medzi Bratislavským a Prešovským krajom.Kým v hlavnom meste zarobila v roku 2021 polovica zarábajúcich nad 1 520 eur, v Prešove a okolí sú takéto platy považované skôr za výnimočné. Nad 1 600 eur v hrubom tu napríklad vlani zarábala len najlepšia desatina zamestnancov.Pri zamestnancoch, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, sú regionálne rozdiely v mnohých prípadoch ešte výraznejšie. Iba polovica ľudí v Bratislavskom kraji mala vlani nižší plat ako 1 750 eur v hrubom.V Prešovskom kraji predstavuje medián len 1 100 eur v hrubom. Pohľad na regionálne mediány pri vysokoškolsky vzdelaných zamestnancoch je však zaujímavý v prípade Košického kraja. Medián tu v roku 2021 predstavoval 1 620 eur v hrubom a od hlavného mesta nie je vzdialený ako ostatné regióny.Košický kraj je po bratislavskom regióne v poradí druhým s najvyšším počtom ponúk, ktoré požadujú vysokoškolské vzdelanie. Portál Profesia.sk evidoval vlani v Bratislavskom kraji 11 723 ponúk, ktoré požadovali univerzitný titul druhého stupňa. V prípade košického regiónu išlo o 2 442 inzerátov.„Faktorom, ktorý mohol ovplyvniť aj pomerne vysoký platový medián, je, že až tretina košických ponúk je v informačných technológiách, teda v najlepšie platenej oblasti na Slovensku," upozornila spoločnosť Profesia. Pri pracovných príležitostiach v Bratislave, ktoré požadujú vysokú školu, sú vyrovnanejšie možnosti z rôznych odvetví. Sektor IT tu tvorí 23 percent.